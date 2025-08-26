中職／鈴木駿輔27日初登板蓄勢待發 鎖定魔鷹直言「不想輸」

富邦悍將隊今天起在新莊棒球場對台鋼雄鷹隊展開2連戰，悍將明天推出日籍投手鈴木駿輔先發。被問到特別關注的雄鷹打者，鈴木駿輔透露，特別注意魔鷹和吳念庭，也希望能投出精彩的比賽。

鈴木駿輔先前效力於樂天桃猿隊對戰雄鷹，投5局總計被敲8安、1次四壞球保送、2分責失。

鈴木駿輔表示，自己對雄鷹去年拿下全壘打王跟打點王的魔鷹印象深刻，面對這樣厲害的打者抱著「不想輸」的企圖。而對於曾旅日長達15年的吳念庭，鈴木駿輔說，雖然沒有交手過，但曾一起在全越運動棒球隊練習，期待明天會有好的對決。

今天賽前，鈴木駿輔還和同樣來自日本的雄鷹二軍投手櫻井周斗交談。他分享，自己是20歲在獨立聯盟打球時，在鳥取縣自主訓練認識櫻井周斗，至今認識已有7年。