中職／鈴木駿輔27日初登板蓄勢待發 鎖定魔鷹直言「不想輸」
富邦悍將隊今天起在新莊棒球場對台鋼雄鷹隊展開2連戰，悍將明天推出日籍投手鈴木駿輔先發。被問到特別關注的雄鷹打者，鈴木駿輔透露，特別注意魔鷹和吳念庭，也希望能投出精彩的比賽。
鈴木駿輔先前效力於樂天桃猿隊對戰雄鷹，投5局總計被敲8安、1次四壞球保送、2分責失。
鈴木駿輔表示，自己對雄鷹去年拿下全壘打王跟打點王的魔鷹印象深刻，面對這樣厲害的打者抱著「不想輸」的企圖。而對於曾旅日長達15年的吳念庭，鈴木駿輔說，雖然沒有交手過，但曾一起在全越運動棒球隊練習，期待明天會有好的對決。
今天賽前，鈴木駿輔還和同樣來自日本的雄鷹二軍投手櫻井周斗交談。他分享，自己是20歲在獨立聯盟打球時，在鳥取縣自主訓練認識櫻井周斗，至今認識已有7年。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言