中職／鈴木駿輔感恩再返一軍 從樂天到富邦對飲食習慣很多

富邦悍將隊日籍投手鈴木駿輔昨天註冊，將正式重返一軍，明天在新莊棒球場演出本季一軍初登板，面對台鋼雄鷹隊。鈴木駿輔說，比起業餘球隊，自己更喜歡待在職棒，更感性說道：「非常珍惜和感謝迎來成為一軍的這一天。」

鈴木駿輔去年歷經自樂天桃猿隊註銷後再到業餘球隊，如今將在悍將重返一軍舞台，他表示，一直非常努力，因此很珍惜終於迎來機會的這一天。鈴木駿輔特別感謝一軍投手教練許銘傑，除了針對他的姿勢提供調整建議外，也會不斷給予肯定跟稱讚，讓他十分信任。

談到跟去年的差異，鈴木駿輔指出，首先是本身控球變好，再來飲食習慣的改變也是很重要的一點。他表示，去年剛到台灣，不適應新環境，但這一年來先到社會人球隊再回來中職，因為職棒好的環境，讓他在生活和飲食方面已經習慣很多。

鈴木駿輔也說，自己一直很想往更高的殿堂邁進，因此比起業餘球隊他更喜歡待在職棒，因為大家的能力都很強，會激勵他思考、動腦，這樣的過程讓他覺得很快樂，每天都抱持著感謝的心情打球。