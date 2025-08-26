中職／鈴木駿輔27日重返一軍先發 期待與吳念庭精彩對決

快訊

中央社／ 新北26日電
中華職棒富邦悍將日籍投手鈴木駿輔（右）27日獲得一軍先發出賽的機會，對手是台鋼雄鷹，26日賽前也與雄鷹隊日籍投手櫻井周斗（左）交談。中央社
富邦悍將日籍投手鈴木駿輔明天重返一軍先發，他表示，一直以這天為目標，重回職業面對比賽思考動腦的過程很開心，對台鋼雄鷹重砲魔鷹印象深、也希望與吳念庭有精彩對決。

鈴木駿輔去年效力樂天桃猿隊，季中被註銷，之後轉往業餘社會隊打球，加入全越運動棒球隊，今年重新獲得機會重返中職，加入富邦悍將隊，在二軍出賽展現宰制力，明天獲得一軍先發出賽的機會，對手是台鋼雄鷹隊。

鈴木駿輔賽前受訪表示，為了重回中職一軍先發，從去年不斷地努力，雖然過程中花費了不少時間，也感謝自己的努力、迎來了這一天；鈴木駿輔提到，在業餘社會隊磨練經驗，就是希望可以往更高殿堂前進，很享受面對職棒高強度比賽，對手都很強大，要不斷動腦、思考的過程。

鈴木駿輔去年在一軍也曾與台鋼雄鷹隊交手，先發投5局被敲8支安打，失掉2分責失分、無關勝敗；他點名對雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）印象最深刻，魔鷹是聯盟的全壘打王，面對厲害的打者，有更不想要輸的企圖。

今天賽前鈴木駿輔也與雄鷹隊日籍投手櫻井周斗交談，並走到雄鷹隊休息區與具有日職資歷的野手吳念庭打招呼。

鈴木駿輔透露，約20歲的時候在獨立聯盟打球，當時櫻井周斗剛加盟日職橫濱隊，兩人有一同去鳥取自主訓練認識；至於吳念庭，是在全越運動棒球隊時期認識，也提到日職是自己的夢想，可惜沒能達成，吳念庭曾在日職打拚，很期待明天有好的對決。

被問起這兩年較明顯的差異，鈴木駿輔自評控球變好，加上去年第一年來台灣，很多生活、飲食上不習慣，經過這一年適應得更好，每天都懷抱感謝的心情打球。

