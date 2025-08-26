快訊

中職／桃猿8名選秀新人全搞定 第一指名鍾亦恩簽約金520萬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊今日宣布，已與今年選秀會選進的全部新秀球員已經正式完成簽約。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今日宣布，已與今年選秀會選進的全部新秀球員已經正式完成簽約。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今日宣布，已與今年選秀會選進的全部新秀球員已經正式完成簽約，包含先前已公布的許賀捷外，8名好手加入桃猿戰力行列，第一指名的左投鍾亦恩，獲得簽約金520萬、激勵獎金100萬。

鍾亦恩目前為U18世界盃中華隊國手，與球團簽下簽約金520萬元、激勵獎金100萬元與月薪8萬元的合約，展現出球團的高度重視與期待。

此外，綽號「綠島潛水艇」、同樣是U18國手的陳世展，以簽約金320萬元、激勵獎金70萬元與月薪8萬元加盟。另一位投手李育朋則簽下簽約金250萬元、激勵獎金75萬元與月薪7萬元。同為U18國手的王奕翔，以簽約金210萬元、激勵獎金50萬元與月薪7萬元披上桃猿戰袍。

內野手劉曜維則簽下簽約金140萬元、激勵獎金50萬元與月薪7萬元；投手李柏毓簽約金85萬元、激勵獎金40萬元，月薪8萬元；捕手余新喆則以簽約金50萬元、激勵獎金15萬元與月薪7萬元完成加盟。

許賀捷目前已隨二軍展開訓練並投入比賽，至於其餘選手的報到安排，李育朋、劉曜維、李柏毓與余新喆將於9月1日向二軍報到。鍾亦恩、陳世展與王奕翔三位U18國手，將代表中華隊參加9月5日於沖繩開打的U18世界盃，預計在賽事結束後於9月中旬向球隊報到。

樂天桃猿首輪指名的左投鍾亦恩獲得簽約金520萬。 聯合報系資料照
樂天桃猿首輪指名的左投鍾亦恩獲得簽約金520萬。 聯合報系資料照

選秀 中華隊 樂天桃猿

