中職／富邦女神潔潔以特技演出宣告「我不是靠爸族」 中場獨秀再次驚艷全場球迷

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦Angels啦啦隊成員潔潔（知名舞蹈家藍波老師之女），於8月26日的球賽中場演出中，以一系列高難度特技表演驚艷全場，展現她的努力與實力。倒立、空翻、人塔等危險動作皆完美呈現，現場球迷紛紛讚嘆：「真是歎為觀止！」、「原來啦啦隊競爭已如此激烈！」、「潔潔竟然還會特技，太不可思議了！」

潔潔在演出的最後，站立於二層樓高的人塔頂端，手持「永不放棄」的布條，象徵著她加入啦啦隊以來所面對的挑戰與挫折，也展現了她從中學習到的悍將精神。她在演出後接受訪問時坦言，過去曾因父親是藍波老師而遭受匿名網友質疑，認為她是「靠爸族」，靠家庭背景才能享有資源。然而，潔潔用行動證明，她在球場上的每一步都靠自己的努力。

「我很珍惜每一次的演出舞台，而每一次都是一個挑戰和證明自己的機會。」潔潔表示，她選擇特技表演而非舞蹈，是希望讓大家知道：「每一位女孩都很努力，我才不是靠爸族！」

潔潔的父親藍波老師也親臨現場為女兒加油，演出結束後，他眼中滿是驕傲，並幽默地表示：「潔潔現在不是星二代，我才是『蹭二代』！」他對於女兒的獨立宣言感到欣慰，認為她真的長大了。

潔潔每次的表演都充滿創新與突破，展現出無限潛力。她的努力與才華不僅征服了現場球迷，也讓人更加期待她未來的精彩演出。富邦Angels啦啦隊的舞台因她而更加光彩奪目！

