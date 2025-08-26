U18世界盃／中華隊27日啟程 投手調度善用二刀戰力

快訊

中央社／ 台北26日電
U18中華隊。中央社
U18世界盃棒球賽中華代表隊於明天啟程赴日，將安排4場練習賽備戰9月開打正式賽，練習賽將對上勁敵美國「探虛實」，總教練廖宏淵表示，投手群安排會善用二刀戰力。

U18世界盃棒球賽將於9月5日在日本沖繩開打，中華隊於20日選出最終20人名單，今天練球結束後，中華隊明天將啟程赴日本備戰，29日起安排4場練習賽，練習賽最後一戰的對手為預賽第2戰對手美國隊

中華隊總教練廖宏淵接受中央社記者訪問時提到，過去U18世界盃與美國碰頭都是硬仗，預賽可以全勝晉級當然是最理想狀態，但也要考慮投手戰力安排，會透過練習賽「探美國隊虛實」。

中華隊20人名單中投手列7人，廖宏淵表示，目前比較確定放在先發投手的人選為劉任右、賴謙凡、陳世展和鍾亦恩，何樺先發、長中繼的考量都有，王奕翔是長中繼人選，蘇嵐鴻則是後援人選。

此外也會善用陣中「投打二刀」戰力，林珺希在名單中放在野手，但也是終結者人選，而帕蘇拉．塔基斯利尼安、張乙安都是可投可打的好手，蔡琞傑也是可活用的戰力，蔡琞傑先前在小馬青棒賽時也有登板。

至於先發打序前6棒人選比較明確，廖宏淵認為，此批選手快腿不算多，期待有速度的開路先鋒帕蘇拉．塔基斯利尼安可以有效發揮壘間破壞力，製造更多得點圈機會。

而3名捕手出賽安排，江庭毅、張育豪蹲捕經驗多，蹲捕將以這兩人為主，游能茗是工具人、內外野都可以守，會依照打擊近況安排捕手、指定打擊位置。

