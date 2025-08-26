快訊

中職／前次「攻蛋」成災難 桃猿9月攜台日韓藝人開唱再度挑戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊「SINGDOME音樂電台」主題日，首位公布演出藝人為李玖哲。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊「SINGDOME音樂電台」主題日，首位公布演出藝人為李玖哲。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊將於9月12到14日再次前進台北大巨蛋，推出為期三天的「SINGDOME音樂電台」主題日，本次主視覺以黑膠、光碟、耳機等跨時代音樂載體為核心符號，這些元素漂浮於科幻宇宙中，象徵著音樂超越時空、連結世代的無限魅力。此次主題日首位公布的嘉賓是金曲歌王李玖哲，他將擔任9月12日的賽後演唱嘉賓，要為現場帶來一波浪漫的音樂時光。

「SINGDOME音樂電台」主題日將聚集台灣、日本以及韓國的重量級藝人，帶來一場視覺與聽覺雙重盛宴，球團誠摯邀請球迷一同「心動」來看球，體驗這場音樂與棒球的完美結合。

球團也預告，吉祥物大聖與猿氣將駕著飛碟降臨，誠摯邀請所有「10號隊友」踏入這片獨特的音樂宇宙。在這裡，每一次應援都將化為推動宇宙的能量，讓聲音轉化為光芒，節奏成為軌道，使廣大球迷成為「SINGDOME音樂電台」最律動的心跳。

猿隊本季先前共7場在大巨蛋作東，累積票房8萬9351人、場均1萬2764人，票房成績在目前已在大巨蛋擔任主場球隊的5隊裡排名最末位，上一波大巨蛋主題日「響樂趴」更因送票爭議成為災難，領隊牧野幸輝為此出面致歉，承認活動規畫有疏失。猿隊9月中再度挑戰在大巨蛋當主人，外界勢必高度檢視。

台北大巨蛋本季各隊主場票房

主場球隊 已賽場次(周二到周四場次) 總票房 場均

中信兄弟 11場(0場） 29萬6058人 2萬6914人

富邦悍將 9場(3場) 19萬9804人 2萬2200人

味全龍 12場(6場) 19萬0526人 1萬5877人

統一獅 6場(0場) 9萬4550人 1萬5758人

樂天桃猿 7場(4場) 8萬9351人 1萬2764人

