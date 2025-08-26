中職／樂天女孩赴美職3隊「台灣日」演出 呈現台式應援文化

樂天桃猿隊啦啦隊8名樂天女孩，今天搭機赴美將在美國職棒隊「台灣日」演出，隊員們在桃園國際機場受訪表示，很開心能受邀演出，將呈現台灣特有、原汁原味的應援文化。

樂天桃猿隊表示，8月26日至9月5日，Rakuten Girls將由隊長曲曲與特級副隊長筠熹領軍，攜手嘎琳、若潼、小紫、琳妲、穎樂、岱縈橫跨美西至美東，連續亮相運動家、國民、海盜3支美國職棒球隊「台灣日」，創下台灣啦啦隊參與美職場次最多紀錄。

隊長曲曲接受媒體聯訪表示，已經整晚沒有睡覺，想說可以利用飛行時間補眠，為避免飲食不習慣，團員們也都在行李帶台灣泡麵，行前也稍微看一下參訪球隊的球衣商品，8人已經準備好要選購球衣，彼此也互相穿搭分享，對於即將踏上美國的球場不免有點緊張，但也做好面對任何臨時考題的準備。

筠熹指出，台灣的應援文化在國際上已經蠻特別的，隊員們就是秉持著台灣的應援文化，帶來原汁原味的台式應援舞蹈，搭配各場台灣日專屬活動，帶到很多地方讓更多人看見。為現場球迷與海外僑胞獻上最道地的「台味應援」。

女孩們也向海外粉絲喊話，歡迎在美國的台灣朋友或球迷們，都能進場為她們應援，希望把Rakuten Girls的熱情傳遞到每一個角落，讓全場都聽見來自台灣的聲音。