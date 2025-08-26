棒球／美國女子職棒聯盟首度選秀 台灣裁判劉柏君見證歷史時刻

女子職業棒球聯盟今天在華盛頓國民球場舉辦首屆選秀會，台灣首位女性裁判劉柏君受邀執法。她表示，「在這麼有歷史意義的時刻，台灣沒有缺席，我覺得非常榮幸」。

劉柏君上午接受中央社記者訪問時說，能夠踏上大聯盟球場草皮，心情格外激動。她說，「大聯盟的草皮一向被視為神聖場域，能親自站上去、甚至踩板，感覺很神奇」。

女子職業棒球聯盟（Women’s Professional BaseballLeague, WPBL）預計2026年正式成立6支球隊，此次選秀過程吸引來自加拿大、南美洲、澳洲、日本等地約600名選手參與。

雖然今年沒有台灣選手參與選秀，劉柏君強調，台灣女棒選手具備相當實力，盼未來也能登上國際舞台。她表示，「這個聯盟將成為台灣女孩們的夢想舞台，讓她們從小就能立志成為女子職棒選手」。

她並透露，希望未來能帶領台灣女棒隊參與國際賽事，「我不希望女性運動員的路只有打到高中畢業、大學念體育系，然後當教練或去健身房工作這麼有限。我希望她們看到，其實有更多可能性」。

棒球圈長期以男性為主，劉柏君說，期待有一天國際也能「徵召我們的女棒選手來美國打球。」她說，「未來小女孩說她打棒球時，別人不會再補一句：是壘球吧？那才是真正的平等。」

無任所大使劉柏君（右）向前全美女子職業棒球聯盟傳奇球員布萊爾致贈獎盃，致敬她對女性棒球的貢獻。圖攝於8月24日。中央社

活動前一天，劉柏君特別向前全美女子職業棒球聯盟（AAGPBL）傳奇球員、高齡98歲的布萊爾（Maybelle Blair）致贈獎盃，感謝她對女性棒球的貢獻。布萊爾在訪談中表示：「WPBL 的誕生真的是夢想成真。」

布萊爾也肯定劉柏君的努力，「我們需要更多像她這樣的人，去培養年輕女孩，為她們而戰」。

布萊爾進一步說，「我們的眼睛跟任何男人一樣好，我們熟知規則手冊，為什麼不能當裁判？」她補充，「如果你想做，你就能做到，只要你夠努力。」

首屆女子職業棒球聯盟選秀會於華盛頓國民球場舉行，無任所大使劉柏君（左2）擔任共同裁判。中央社

劉柏君是首位獲得中華棒協認證的女性裁判，也是現任中華民國無任所大使。她曾於2018年獲富比世評選為體壇最具影響力女性第19名，並於2020年成立台灣運動好事協會，長期推動運動平權與外交。

WPBL的成立被視為女性棒球的重要里程碑，不僅象徵運動平權的進展，也展現跨世代傳承的意義。劉柏君今天受訪時表示，「我會繼續堅持，只要一直努力下去，終有一天會看到成果」。