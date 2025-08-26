聽新聞
東園國小威廉波特奪冠前進大都會 劉韋亨在索托面前重現滑步
台北市東園國小少棒隊勇奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，今天前進紐約大都會隊花旗球場，球星索托（Juan Soto）幫小球員們簽名、合照，勉勵他們以後上大聯盟和自己當隊友，曾在比賽中模仿索托滑步的劉韋亨，還在本人面前再秀一次。
東園國小昨天在冠軍賽以7：0擊敗美國組冠軍內華達州，為台灣拿下暌違29年的威廉波特冠軍，今天孩子們開心展開觀光行程，其中一站就是大都會主場。
紐約媒體包括SNY、Latino Sports都貼出互動畫面，小球員紛紛興奮向索托索取簽名、擊掌，而劉韋亨先前在比賽中模仿索托滑步，躍上美國媒體版面，這回見到本人，也在團隊簇擁「做一下、做一下」後，當場在本人面前重現滑步模仿秀。
索托鼓勵孩子們繼續努力，希望有一天能在大聯盟看到他們，當自己的隊友。
