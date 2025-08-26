快訊

摺疊iPhone更多細節曝光！iPhone Fold復活Touch ID、4鏡頭拚實力

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

聽新聞
0:00 / 0:00

東園國小威廉波特奪冠前進大都會 劉韋亨在索托面前重現滑步

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台北市東園國小少棒隊勇奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，今天前進紐約大都會隊花旗球場。取自SNY Mets X
台北市東園國小少棒隊勇奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，今天前進紐約大都會隊花旗球場。取自SNY Mets X

台北市東園國小少棒隊勇奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，今天前進紐約大都會隊花旗球場，球星索托（Juan Soto）幫小球員們簽名、合照，勉勵他們以後上大聯盟和自己當隊友，曾在比賽中模仿索托滑步的劉韋亨，還在本人面前再秀一次。

東園國小昨天在冠軍賽以7：0擊敗美國組冠軍內華達州，為台灣拿下暌違29年的威廉波特冠軍，今天孩子們開心展開觀光行程，其中一站就是大都會主場。

紐約媒體包括SNY、Latino Sports都貼出互動畫面，小球員紛紛興奮向索托索取簽名、擊掌，而劉韋亨先前在比賽中模仿索托滑步，躍上美國媒體版面，這回見到本人，也在團隊簇擁「做一下、做一下」後，當場在本人面前重現滑步模仿秀。

索托鼓勵孩子們繼續努力，希望有一天能在大聯盟看到他們，當自己的隊友。

索托 大都會 威廉波特

延伸閱讀

東園少棒威廉波特奪冠 體驗「快樂打球」精神

威廉波特喊暫停帥一下 教練駱政宇妙招藏巧思

中華投打發威！我奪威廉波特第18冠 美險嘗「完全比賽」

東園少棒全國常勝軍 睽違53年威廉波特再度封王

相關新聞

東園國小威廉波特奪冠前進大都會 劉韋亨在索托面前重現滑步

台北市東園國小少棒隊勇奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，今天前進紐約大都會隊花旗球場，球星索托（Juan Soto）幫小球員...

經典賽／深耕運動賽事大突破！Netflix獲WBC日本獨家轉播權

美國職棒大聯盟MLB今天宣布，串流巨擘Netflix取得2026年世界棒球經典賽（World Baseball Clas...

中華投打發威！我奪威廉波特第18冠 美險嘗「完全比賽」

台北市東園國小少棒隊靠投手戰力，站上世界少棒之巔，昨天在LLB威廉波特少棒錦標賽冠軍賽由林晉擇演出五局好投，陳啟盛後援一...

5度帶隊挑戰威廉波特終凱旋 教頭賴敏男哭了

台灣在一九九六年以前是威廉波特世界少棒錦標賽的常勝軍，橫掃十七冠，賽史第十八冠卻在相隔廿九年後才到手。台北市東園國小也在...

威廉波特喊暫停帥一下 教練駱政宇妙招藏巧思

為台灣贏得威廉波特世界少棒錦標賽冠軍的東園國小小將和教練團隊成員，今天到訪駐紐約辦事處。比總教練賴敏男在網路上還要紅的「...

中職／悍將避免下半季率先20敗 黃保羅新莊登板力抗艾速特

富邦悍將隊明天將在新莊球場迎戰台鋼雄鷹隊，進行2連戰首戰，推出黃保羅登板先發，全力避免成為下半季首支20敗球隊，雄鷹則由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。