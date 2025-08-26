東園少棒威廉波特奪冠 體驗「快樂打球」精神

每年威廉波特世界少棒錦標賽，場上小球員與銀幕前的觀眾們都全情投入，勝敗讓孩子狂喜或淚灑球場，球迷也跟著揪心。上世紀二戰後開始的威廉波特少棒至今仍是美國夏天的重要活動，「快樂打球」才是比賽的核心。

美國賓州威廉波特（Williamsport）世界少棒錦標賽創始於1947年，60與70年代吸引國際球隊參賽，台灣在1969年至1981年間9度獲得冠軍，成為跨世代的國家記憶，美國民眾也把收看少棒轉播當成夏天的重要活動。

不過少棒畢竟是孩子們的團隊競技運動，過多壓力無益童年成長；每年威廉波特賽事，球員的歡樂總讓觀眾感染正能量，淚水也讓人跟著揪心。

台北市東園國小校長張鍾榮（右）在球場為小球員加油，他說來威廉波特比賽不是競技而已，更重要的是享受棒球比賽樂趣。中央社

今年代表台灣出征威廉波特的台北東園國小少棒隊，開賽前一週抵球場訓練與調整時差。校長張鍾榮說，大會強調來這邊就是要享受、要開心，每個賽場中安排讓孩子放鬆的活動，例如搭乘郵輪及烤肉。

他告訴孩子這是很重要國際交流，不要把比賽成績當唯一，而是比賽後面與其他國家選手交流，認識美國棒球文化，才是重點。

張鍾榮說，教練重視孩子們的紀律，以及比賽中彼此的合作關係，不是把競技放在第一位；過程中與大會安排的活動讓孩子知道，來威廉波特少棒比賽並不是來競技而已，更重要的是享受棒球比賽的樂趣。

台北市東園國小少棒隊投手林晉擇父親林世華（右1）鼓勵孩子們，每個人參加都想把冠軍杯帶回國家，但是小朋友盡力就好。中央社

賽程期間，投手林晉擇球速與控球引起大會與媒體關注，爸爸林世華說，自己也是運動員出身，送孩子上下學都會聊天，遇狀況要調適心理，抗壓性要好。

他笑說，鼓勵小朋友盡量打球爭取最高榮譽，每個人參加都想把冠軍杯帶回自己國家，但是小朋友盡力就好，不能太強求如何去完成比賽，少棒宗旨就是快樂打球。

童年只有一次，來到威廉波特的機會一生可能也只有短暫的一次，許多家長們不放過陪伴孩子成長的經典時刻。

林世華說，自己是學校老師，請假沒有問題，小孩子一輩子只有一次，家長都踴躍參與活動。大家來到少棒最高殿堂威廉波特享受棒球的樂趣，就讓孩子們快樂打球。