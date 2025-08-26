快訊

摺疊iPhone更多細節曝光！iPhone Fold復活Touch ID、4鏡頭拚實力

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

東園少棒威廉波特奪冠 體驗「快樂打球」精神

中央社／ 威廉波特25日專電
中華隊24日在威廉波特世界少棒總冠軍賽擊敗美國隊。 法新社
中華隊24日在威廉波特世界少棒總冠軍賽擊敗美國隊。 法新社

每年威廉波特世界少棒錦標賽，場上小球員與銀幕前的觀眾們都全情投入，勝敗讓孩子狂喜或淚灑球場，球迷也跟著揪心。上世紀二戰後開始的威廉波特少棒至今仍是美國夏天的重要活動，「快樂打球」才是比賽的核心。

美國賓州威廉波特（Williamsport）世界少棒錦標賽創始於1947年，60與70年代吸引國際球隊參賽，台灣在1969年至1981年間9度獲得冠軍，成為跨世代的國家記憶，美國民眾也把收看少棒轉播當成夏天的重要活動。

不過少棒畢竟是孩子們的團隊競技運動，過多壓力無益童年成長；每年威廉波特賽事，球員的歡樂總讓觀眾感染正能量，淚水也讓人跟著揪心。

台北市東園國小校長張鍾榮（右）在球場為小球員加油，他說來威廉波特比賽不是競技而已，更重要的是享受棒球比賽樂趣。中央社
台北市東園國小校長張鍾榮（右）在球場為小球員加油，他說來威廉波特比賽不是競技而已，更重要的是享受棒球比賽樂趣。中央社

今年代表台灣出征威廉波特的台北東園國小少棒隊，開賽前一週抵球場訓練與調整時差。校長張鍾榮說，大會強調來這邊就是要享受、要開心，每個賽場中安排讓孩子放鬆的活動，例如搭乘郵輪及烤肉。

他告訴孩子這是很重要國際交流，不要把比賽成績當唯一，而是比賽後面與其他國家選手交流，認識美國棒球文化，才是重點。

張鍾榮說，教練重視孩子們的紀律，以及比賽中彼此的合作關係，不是把競技放在第一位；過程中與大會安排的活動讓孩子知道，來威廉波特少棒比賽並不是來競技而已，更重要的是享受棒球比賽的樂趣。

台北市東園國小少棒隊投手林晉擇父親林世華（右1）鼓勵孩子們，每個人參加都想把冠軍杯帶回國家，但是小朋友盡力就好。中央社
台北市東園國小少棒隊投手林晉擇父親林世華（右1）鼓勵孩子們，每個人參加都想把冠軍杯帶回國家，但是小朋友盡力就好。中央社

賽程期間，投手林晉擇球速與控球引起大會與媒體關注，爸爸林世華說，自己也是運動員出身，送孩子上下學都會聊天，遇狀況要調適心理，抗壓性要好。

他笑說，鼓勵小朋友盡量打球爭取最高榮譽，每個人參加都想把冠軍杯帶回自己國家，但是小朋友盡力就好，不能太強求如何去完成比賽，少棒宗旨就是快樂打球。

童年只有一次，來到威廉波特的機會一生可能也只有短暫的一次，許多家長們不放過陪伴孩子成長的經典時刻。

林世華說，自己是學校老師，請假沒有問題，小孩子一輩子只有一次，家長都踴躍參與活動。大家來到少棒最高殿堂威廉波特享受棒球的樂趣，就讓孩子們快樂打球。

國民 棒球 威廉波特

延伸閱讀

威廉波特喊暫停帥一下 教練駱政宇妙招藏巧思

東園少棒全國常勝軍 睽違53年威廉波特再度封王

威廉波特少棒／台灣自1969年首度參賽 睽違近30年摘第18冠

威廉波特少棒／驚見美國打者石門水庫沒關！台灣捕手貼心提醒「拉拉鍊」畫面超有愛

相關新聞

東園國小威廉波特奪冠前進大都會 劉韋亨在索托面前重現滑步

台北市東園國小少棒隊勇奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，今天前進紐約大都會隊花旗球場，球星索托（Juan Soto）幫小球員...

經典賽／深耕運動賽事大突破！Netflix獲WBC日本獨家轉播權

美國職棒大聯盟MLB今天宣布，串流巨擘Netflix取得2026年世界棒球經典賽（World Baseball Clas...

中華投打發威！我奪威廉波特第18冠 美險嘗「完全比賽」

台北市東園國小少棒隊靠投手戰力，站上世界少棒之巔，昨天在LLB威廉波特少棒錦標賽冠軍賽由林晉擇演出五局好投，陳啟盛後援一...

5度帶隊挑戰威廉波特終凱旋 教頭賴敏男哭了

台灣在一九九六年以前是威廉波特世界少棒錦標賽的常勝軍，橫掃十七冠，賽史第十八冠卻在相隔廿九年後才到手。台北市東園國小也在...

威廉波特喊暫停帥一下 教練駱政宇妙招藏巧思

為台灣贏得威廉波特世界少棒錦標賽冠軍的東園國小小將和教練團隊成員，今天到訪駐紐約辦事處。比總教練賴敏男在網路上還要紅的「...

中職／悍將避免下半季率先20敗 黃保羅新莊登板力抗艾速特

富邦悍將隊明天將在新莊球場迎戰台鋼雄鷹隊，進行2連戰首戰，推出黃保羅登板先發，全力避免成為下半季首支20敗球隊，雄鷹則由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。