經典賽／深耕運動賽事大突破！Netflix獲WBC日本獨家轉播權

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
串流巨擘Netflix取得2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）在日本地區的獨家轉播權。 美聯社
美國職棒大聯盟MLB今天宣布，串流巨擘Netflix取得2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）在日本地區的獨家轉播權，將獨家直播經典賽的所有比賽。

路透社報導，MLB對外宣布這項消息之際，外界普遍認為，Netflix即將與MLB簽下美國區全壘打大賽（Home Run Derby）的轉播權，成為聯盟全新媒體布局中的重要一環。

日本隊是2023年世界棒球經典賽冠軍，對當地球迷來說，未來將能透過Netflix觀看這場將於2026年3月5日至17日在東京、邁阿密（Miami）、休士頓（Houston）和波多黎各聖胡安（San Juan）舉行的盛事。這也是Netflix首次在日本直播運動賽事。

MLB商務與媒體副總裁賈登（Noah Garden）發布聲明表示：「這項合作展現出經典賽的熱潮持續升溫，反映出全球媒體日增的關注。」

他進一步指出：「Netflix在全球體育賽事直播領域已有亮眼表現。透過與娛樂界佼佼者的合作，我們不僅是尊重棒球的傳統，也是擁抱未來，讓各年齡層、不同背景的球迷都能用最貼近日常生活的方式欣賞這場賽事。」

2023年美國境內的經典賽轉播權由福斯（Fox）取得，2026年轉播版權目前也預料將落在福斯手中。

另一方面，多家媒體近日報導，MLB在ESPN於今年稍早決定退出現有合約後，已與其他媒體在轉播事宜達成初步共識。「週日夜棒球」（Sunday NightBaseball）與季後外卡系列賽將從ESPN移至美國國家廣播公司（NBC）；而ESPN將獲MLB TV的授權，以銷售非本地賽事轉播權；而Netflix則將以每年5000萬美元的價格取得全壘打大賽的轉播權。

MLB 棒球 經典賽

東園國小威廉波特奪冠前進大都會 劉韋亨在索托面前重現滑步

台北市東園國小少棒隊勇奪威廉波特世界少棒錦標賽冠軍，今天前進紐約大都會隊花旗球場，球星索托（Juan Soto）幫小球員...

經典賽／深耕運動賽事大突破！Netflix獲WBC日本獨家轉播權

美國職棒大聯盟MLB今天宣布，串流巨擘Netflix取得2026年世界棒球經典賽（World Baseball Clas...

中華投打發威！我奪威廉波特第18冠 美險嘗「完全比賽」

台北市東園國小少棒隊靠投手戰力，站上世界少棒之巔，昨天在LLB威廉波特少棒錦標賽冠軍賽由林晉擇演出五局好投，陳啟盛後援一...

5度帶隊挑戰威廉波特終凱旋 教頭賴敏男哭了

台灣在一九九六年以前是威廉波特世界少棒錦標賽的常勝軍，橫掃十七冠，賽史第十八冠卻在相隔廿九年後才到手。台北市東園國小也在...

威廉波特喊暫停帥一下 教練駱政宇妙招藏巧思

為台灣贏得威廉波特世界少棒錦標賽冠軍的東園國小小將和教練團隊成員，今天到訪駐紐約辦事處。比總教練賴敏男在網路上還要紅的「...

中職／悍將避免下半季率先20敗 黃保羅新莊登板力抗艾速特

富邦悍將隊明天將在新莊球場迎戰台鋼雄鷹隊，進行2連戰首戰，推出黃保羅登板先發，全力避免成為下半季首支20敗球隊，雄鷹則由...

