威廉波特喊暫停帥一下 教練駱政宇妙招藏巧思

中央社／ 紐約25日專電

為台灣贏得威廉波特世界少棒錦標賽冠軍的東園國小小將和教練團隊成員，今天到訪駐紐約辦事處。比總教練賴敏男在網路上還要紅的「帥一下」教練駱政宇解釋，練球會比較嚴謹，所以用些幽默玩笑話讓學生放鬆一下，就是「轉移注意力」，再講策略。

台北市東園國小少棒隊13位小球員和教練行政團隊成員抱回威廉波特（Williamsport）世界少棒總冠軍後，隔天到訪駐紐約辦事處，處長李志強特別把10年前東園國小賽後到訪時的簽名球拿出，印證總教練賴敏男所言「十年磨一劍，冥冥中自有安排」的深意。

暫時沒有比賽壓力，歡迎餐會吃台灣味便當，小選手們放輕鬆準備在美國紐約與西岸休息後返台；雖然大人們興奮地搶稱他們是世界冠軍，但大家仍是靦腆，講到比賽還是會臉紅。

教練和團隊們的趣事倒是不少。

在球場穩定軍心士氣，點提投手、打者，賽後忙著開記者會回答提問，晚上還得分析他隊比賽錄影的賴敏男笑說，「帥一下比我在網路上還要紅」，然後趕忙把麥克風交給在總冠軍賽喊暫停、說出「帥都你們在帥，我都沒帥到，我只是喊暫停上來帥一下而已」金句爆紅的教練駱政宇。

駱政宇笑說，「我也不必再自我介紹」，熱情、文化、享受是團隊這次感受最深的3個地方。搞笑後他嚴肅鼓勵學生，天下無不散的筵席，最後一場球終究會到來，這次有沒有世界冠軍不是最重要的，希望每一次都能當自己的世界冠軍。

駱政宇和球隊參加威廉波特賽前遊行，深受當地民眾、球迷對棒球界年度盛事的熱情和文化感動。

受訪時他還是金句開場，「沒有一炮而紅原本就很紅」。他說，平常就和學生這樣互動，有時練球會比較嚴謹，所以用些幽默玩笑話讓學生放鬆一下，「就是轉移注意力。我是教練，需要學營養學、運動心理學，轉移注意力再講接下來的策略」。

駱政宇強調，來到美國根本不用去抓時差，因為這邊球迷對棒球熱情跟比賽的專注度，球員自己會想打好比賽。這邊對比賽的文化與熱情跟台灣完全不一樣，選手自動自發就會想把比賽打好。

東園國小少棒隊長期耕耘球隊、校園與地方，充滿「家庭感」的正能量，團隊裡故事很多，音樂老師黃耀萱主動協調啦啦隊跨海應援，讓小球員在海外聽到熟悉的聲量。

她說，大家互相支持，啦啦隊除了喊口號，家長和老師們讓每個人和球員覺得大家是一起的團隊。對球員來說，心情就像在自己家裡與自己國家的感覺，心情會很穩定，看到對方聲勢也很浩大，會希望更穩定球員的心，平靜穩定下來。

中華投打發威！我奪威廉波特第18冠 美險嘗「完全比賽」

台北市東園國小少棒隊靠投手戰力，站上世界少棒之巔，昨天在LLB威廉波特少棒錦標賽冠軍賽由林晉擇演出五局好投，陳啟盛後援一...

5度帶隊挑戰威廉波特終凱旋 教頭賴敏男哭了

台灣在一九九六年以前是威廉波特世界少棒錦標賽的常勝軍，橫掃十七冠，賽史第十八冠卻在相隔廿九年後才到手。台北市東園國小也在...

中職／雄鷹調整戰力小野寺賢人結束賽季 29日祝福見面會

中職台鋼雄鷹隊今天發布新聞稿表示，球隊戰力布局調整，日籍投手小野寺賢人將返日本，結束在雄鷹的2025年賽季，並將於29日...

中職／悍將避免下半季率先20敗 黃保羅新莊登板力抗艾速特

富邦悍將隊明天將在新莊球場迎戰台鋼雄鷹隊，進行2連戰首戰，推出黃保羅登板先發，全力避免成為下半季首支20敗球隊，雄鷹則由...

經典賽／費仔傷勢掌握僅止報導 曾豪駒：再請情蒐了解

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，今天在選訓會議上敲定集訓時程，第一階段集訓地點的左營國訓中心，總教練曾豪駒日前已去考察過，...

隔29年再稱霸威廉波特 圖解18冠之路、為何美媒狂讚王牌投手林晉擇

台北市東園國小少棒隊靠投手戰力，站上世界少棒之巔，昨天在LLB威廉波特少棒錦標賽冠軍賽由林晉擇演出5局好投，陳啟盛後援1局，聯手以7比0擊敗美國組冠軍內華達州，中華隊捧回賽史第18座冠軍，更是暌違29年的一冠。

