聽新聞
0:00 / 0:00
廣角鏡／東園少棒稱霸威廉波特 這一冠等29年
台北市東園國小少棒隊稱霸威廉波特世界少棒錦標賽，昨天以七比○擊敗美國組冠軍內華達州，為台灣贏得暌違廿九年的一冠，而東園國小及總教練賴敏男都是第五度挑戰威廉波特，經歷四次失敗後成功捧冠，讓賴敏男賽後激動哽咽。
先發投手林晉擇演出五局好投，僅被敲出一安打，加上陳啟盛後援一局，聯手完封對手；打線在第五局灌進五分成為致勝大局，包括林晉擇在滿壘時敲三壘打，在投打都扮演關鍵英雄。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言