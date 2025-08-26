廣角鏡／東園少棒稱霸威廉波特 這一冠等29年

台北市東園國小少棒隊稱霸威廉波特世界少棒錦標賽，昨天以七比○擊敗美國組冠軍內華達州，為台灣贏得暌違廿九年的一冠，而東園國小及總教練賴敏男都是第五度挑戰威廉波特，經歷四次失敗後成功捧冠，讓賴敏男賽後激動哽咽。

先發投手林晉擇演出五局好投，僅被敲出一安打，加上陳啟盛後援一局，聯手完封對手；打線在第五局灌進五分成為致勝大局，包括林晉擇在滿壘時敲三壘打，在投打都扮演關鍵英雄。