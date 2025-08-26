中華投打發威！我奪威廉波特第18冠 美險嘗「完全比賽」

台北市東園國小少棒隊靠投手戰力，站上世界少棒之巔，昨天在LLB威廉波特少棒錦標賽冠軍賽由林晉擇演出五局好投，陳啟盛後援一局，聯手以七比○擊敗美國組冠軍內華達州，中華隊捧回賽史第十八座冠軍，更是暌違廿九年的一冠。

林晉擇先發五局僅被敲一安打、無失分，一開賽演出十三上十三下，直到第五局被敲安打才被打破，繼預賽飆速八十二哩（約一三二公里）後，再於冠軍賽演出完美壓制，吸引美國媒體目光。林晉擇賽後透露，自己在第一局比較緊張，後面就還好。

中華隊打線在第二局簡子淂保送上壘，後續靠暴投、推進成功搶下第一分，第三局蔡瑀格適時安打再搶下分數；致勝大局出現在第五局灌進五分，包括三次保送堆成的滿壘局面，林晉擇三壘打清空壘包，投打都有關鍵貢獻。

中華隊未讓林晉擇挑戰完投，在第六局換投，總教練賴敏男解釋，因為已沒有挑戰完全比賽的機會，加上五局下大量得分，希望把最後一道關卡交到後援投手陳啟盛手中，「他這次表現也很搶眼，既然是我們的救援投手，就讓他上來關門」。

中華隊此行五場比賽，加上冠軍賽有四場完封對手，賴敏男對投手戰力有信心，他說，這批球員兩年前組成，在國內重要賽事也幾乎沒讓對手得分，球隊作戰準則就是以守為攻，「小孩子也能做到我的要求，把防守本分做好，在控制失分情況下，靠有效得分贏取勝利。」林晉擇也透露，「我們四年級第一次拿到冠軍時，教練就說，我們這批很有機會打到這裡」。

賽後記者會上，翻譯主動向美國媒體表示，很開心記者點名捕手蔡瑀格一起參與記者會，因為他也是幕後英雄，當林晉擇投球時，因為球速太快，沒人想要接捕，「他是唯一說他要接的人。」賴敏男在一旁主動補充「連教練都不想接」。