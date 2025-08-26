5度帶隊挑戰威廉波特終凱旋 教頭賴敏男哭了

台灣在一九九六年以前是威廉波特世界少棒錦標賽的常勝軍，橫掃十七冠，賽史第十八冠卻在相隔廿九年後才到手。台北市東園國小也在這段期間經歷四次失敗，昨天終於一嘗冠軍滋味，總教練賴敏男賽後激動哽咽，「我告訴自己，我成功了」。

中華隊前一冠已是一九九六年高雄市復興國小少棒隊，也因多次奪冠，遭質疑組隊方式，隔年退出世界少棒聯盟，直到二○○三年重新參賽。

賴敏男過去四度帶領東園國小挑戰威廉波特，三次止步亞太區，僅在二○一五年打到威廉波特，預賽二勝二敗，先後不敵日本隊、墨西哥隊，無緣進入冠軍賽，終於在第五度的挑戰圓夢。

賴敏男坦言，帶東園卅多年，五次挑戰，前四次都未能成功奪冠，「兩年前遇到這批選手，冥冥之中安排讓我可以再來到這裡挑戰。」他回想自己的棒球夢起點，「小時候爸爸叫我半夜起來看棒球，因此喜歡上，台灣棒球發展從威廉波特這裡開始也是很大的脈絡。」他說：「自己沒有那個能力，退下來當教練，在基層服務卅二年，對棒球的熱愛一直在持續，LLB是很多國內基層教練的夢想，也是小孩的夢想。」

此趟暴紅的東園國小教練還有駱政宇，臨到比賽最後一個出局數時喊出暫停，上丘後不是給小球員提醒，而是說：「都你們在帥，我都沒有帥到，我只是上來帥一下而已。」隨後才提醒兩出局了，專注打者就好，「記得喔。台灣的女朋友都在看你們。」幽默緩解小球員情緒。