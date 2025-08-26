聽新聞
0:00 / 0:00

5度帶隊挑戰威廉波特終凱旋 教頭賴敏男哭了

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男五度率隊參賽威廉波特，終於一嘗冠軍滋味，賽後記者會一度哽咽。中央社
台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男五度率隊參賽威廉波特，終於一嘗冠軍滋味，賽後記者會一度哽咽。中央社

台灣在一九九六年以前是威廉波特世界少棒錦標賽的常勝軍，橫掃十七冠，賽史第十八冠卻在相隔廿九年後才到手。台北市東園國小也在這段期間經歷四次失敗，昨天終於一嘗冠軍滋味，總教練賴敏男賽後激動哽咽，「我告訴自己，我成功了」。

中華隊前一冠已是一九九六年高雄市復興國小少棒隊，也因多次奪冠，遭質疑組隊方式，隔年退出世界少棒聯盟，直到二○○三年重新參賽。

賴敏男過去四度帶領東園國小挑戰威廉波特，三次止步亞太區，僅在二○一五年打到威廉波特，預賽二勝二敗，先後不敵日本隊、墨西哥隊，無緣進入冠軍賽，終於在第五度的挑戰圓夢。

賴敏男坦言，帶東園卅多年，五次挑戰，前四次都未能成功奪冠，「兩年前遇到這批選手，冥冥之中安排讓我可以再來到這裡挑戰。」他回想自己的棒球夢起點，「小時候爸爸叫我半夜起來看棒球，因此喜歡上，台灣棒球發展從威廉波特這裡開始也是很大的脈絡。」他說：「自己沒有那個能力，退下來當教練，在基層服務卅二年，對棒球的熱愛一直在持續，LLB是很多國內基層教練的夢想，也是小孩的夢想。」

此趟暴紅的東園國小教練還有駱政宇，臨到比賽最後一個出局數時喊出暫停，上丘後不是給小球員提醒，而是說：「都你們在帥，我都沒有帥到，我只是上來帥一下而已。」隨後才提醒兩出局了，專注打者就好，「記得喔。台灣的女朋友都在看你們。」幽默緩解小球員情緒。

賴敏男 威廉波特 世界冠軍

延伸閱讀

東園少棒全國常勝軍 睽違53年威廉波特再度封王

威廉波特少棒／林晉擇火球對手一籌莫展 自帶3分打點奪冠功臣

威廉波特少棒／台灣自1969年首度參賽 睽違近30年摘第18冠

威廉波特少棒／驚見美國打者石門水庫沒關！台灣捕手貼心提醒「拉拉鍊」畫面超有愛

相關新聞

中華投打發威！我奪威廉波特第18冠 美險嘗「完全比賽」

台北市東園國小少棒隊靠投手戰力，站上世界少棒之巔，昨天在LLB威廉波特少棒錦標賽冠軍賽由林晉擇演出五局好投，陳啟盛後援一...

5度帶隊挑戰威廉波特終凱旋 教頭賴敏男哭了

台灣在一九九六年以前是威廉波特世界少棒錦標賽的常勝軍，橫掃十七冠，賽史第十八冠卻在相隔廿九年後才到手。台北市東園國小也在...

中職／雄鷹調整戰力小野寺賢人結束賽季 29日祝福見面會

中職台鋼雄鷹隊今天發布新聞稿表示，球隊戰力布局調整，日籍投手小野寺賢人將返日本，結束在雄鷹的2025年賽季，並將於29日...

中職／悍將避免下半季率先20敗 黃保羅新莊登板力抗艾速特

富邦悍將隊明天將在新莊球場迎戰台鋼雄鷹隊，進行2連戰首戰，推出黃保羅登板先發，全力避免成為下半季首支20敗球隊，雄鷹則由...

經典賽／費仔傷勢掌握僅止報導 曾豪駒：再請情蒐了解

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，今天在選訓會議上敲定集訓時程，第一階段集訓地點的左營國訓中心，總教練曾豪駒日前已去考察過，...

廣角鏡／東園少棒稱霸威廉波特 這一冠等29年

台北市東園國小少棒隊稱霸威廉波特世界少棒錦標賽，昨天以七比○擊敗美國組冠軍內華達州，為台灣贏得暌違廿九年的一冠，而東園國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。