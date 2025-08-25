快訊

台師大女足抽血案 女教練周台英深夜移送北檢

高雄60歲男路倒慢車道被女駕駛輾過受困車底 被救出無呼吸心跳

聽新聞
0:00 / 0:00

東園少棒全國常勝軍 睽違53年威廉波特再度封王

中央社／ 台北25日電
台灣台北東園國小少棒隊24日在賓州威廉波特市的世界少棒大賽中，擊敗對手美國拉斯維加斯少棒隊，奪得總冠軍。特約記者許振輝／攝影
台灣台北東園國小少棒隊24日在賓州威廉波特市的世界少棒大賽中，擊敗對手美國拉斯維加斯少棒隊，奪得總冠軍。特約記者許振輝／攝影

北市東園國小少棒隊摘下威廉波特世界少棒冠軍，北市教育局今天說，東園少棒歷史悠久，而且是全國賽事常勝軍，這次勇奪冠軍是東園少棒隊暌違53年後再度榮登世界之巔。

台灣隊由台北市東園國小少棒隊組成，今天在威廉波特世界少棒錦標賽投、打、守近乎完美，讓美國隊無法得分，以7比0獲得總冠軍。這是台灣於1996年後，再次榮登國際少棒殿堂總冠軍。

台北市長蔣萬安在東園少棒奪冠後透過視訊表達祝賀，教練賴敏男則表示，這次每一隊都非常難纏，第一場對墨西哥先打響第一炮，後續比賽就一帆風順。蔣萬安也請校長了解是否有設備、器材需求，會請教育局全力幫忙。

根據北市教育局資料，坐落於萬華區的東園國小少棒隊是北市標誌性棒球學校之一，至今已有82年悠久歷史，孕育無數優秀選手，如目前效力於北海道日本火腿鬥士的孫易磊、中華職棒中信兄弟的江坤宇，也是全國賽事的常勝軍，曾於民國61年遠赴美國威廉波特奪得世界少棒錦標賽冠軍。

北市教育局表示，東園少棒暌違53年再度榮登世界之巔，近年海內外賽事表現也相當傑出，囊括114年第13屆立德盃全國少棒錦標賽冠軍，第28屆傳福盃全國少棒錦標賽硬式組冠軍，114年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍。

北市體育局則表示，每年共投入新台幣1000多萬元，補助19校棒球基層訓練站，支援比賽及訓練所需，並持續完善北市各棒壘球場，包括這次為國爭光的東園國小訓練場地「青年公園棒球場」，已於去年打造為北市首座人工草皮少棒場，今年與財團法人謝國城棒球文教基金會冠名合作，持續升級、健全棒球環境。

此外，體育局說，持續舉辦城市盃青少年棒球錦標賽等，鼓勵小選手交流提升，爭取職棒及各式國際賽事在台北舉行，帶動棒球風氣，吸引更多潛力球員，充實國球人才庫。

棒球 北市 教育局 威廉波特

延伸閱讀

威廉波特少棒／台灣自1969年首度參賽 睽違近30年摘第18冠

威廉波特少棒／驚見美國打者石門水庫沒關！台灣捕手貼心提醒「拉拉鍊」畫面超有愛

東園國小稱霸威廉波特 蔣萬安視訊頻讚：回國吃大餐慶功

威廉波特少棒／棒球小將威廉波特奪冠 正副總統賀電恭賀

相關新聞

東園少棒全國常勝軍 睽違53年威廉波特再度封王

台北市東園國小少棒隊摘下威廉波特世界少棒冠軍，北市教育局今天說，東園少棒歷史悠久，而且是全國賽事常勝軍，這次勇奪冠軍是東...

中職／雄鷹調整戰力小野寺賢人結束賽季 29日祝福見面會

中職台鋼雄鷹隊今天發布新聞稿表示，球隊戰力布局調整，日籍投手小野寺賢人將返日本，結束在雄鷹的2025年賽季，並將於29日...

中職／悍將避免下半季率先20敗 黃保羅新莊登板力抗艾速特

富邦悍將隊明天將在新莊球場迎戰台鋼雄鷹隊，進行2連戰首戰，推出黃保羅登板先發，全力避免成為下半季首支20敗球隊，雄鷹則由...

經典賽／費仔傷勢掌握僅止報導 曾豪駒：再請情蒐了解

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，今天在選訓會議上敲定集訓時程，第一階段集訓地點的左營國訓中心，總教練曾豪駒日前已去考察過，...

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，今天舉辦選訓會議，完整教練團名單底定，大致維持先前12強賽、經典賽資格賽的班底，曾豪駒表示...

威廉波特少棒／林晉擇火球對手一籌莫展 自帶3分打點奪冠功臣

台灣在世界少棒聯盟世界大賽（LLBWS）完封對手內華達拿下冠軍，主力投手林晉擇除了火球讓對手一籌莫展之外，個人又以3分打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。