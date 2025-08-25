東園少棒全國常勝軍 睽違53年威廉波特再度封王

台北市東園國小少棒隊摘下威廉波特世界少棒冠軍，北市教育局今天說，東園少棒歷史悠久，而且是全國賽事常勝軍，這次勇奪冠軍是東園少棒隊暌違53年後再度榮登世界之巔。

台灣隊由台北市東園國小少棒隊組成，今天在威廉波特世界少棒錦標賽投、打、守近乎完美，讓美國隊無法得分，以7比0獲得總冠軍。這是台灣於1996年後，再次榮登國際少棒殿堂總冠軍。

台北市長蔣萬安在東園少棒奪冠後透過視訊表達祝賀，教練賴敏男則表示，這次每一隊都非常難纏，第一場對墨西哥先打響第一炮，後續比賽就一帆風順。蔣萬安也請校長了解是否有設備、器材需求，會請教育局全力幫忙。

根據北市教育局資料，坐落於萬華區的東園國小少棒隊是北市標誌性棒球學校之一，至今已有82年悠久歷史，孕育無數優秀選手，如目前效力於北海道日本火腿鬥士的孫易磊、中華職棒中信兄弟的江坤宇，也是全國賽事的常勝軍，曾於民國61年遠赴美國威廉波特奪得世界少棒錦標賽冠軍。

北市教育局表示，東園少棒暌違53年再度榮登世界之巔，近年海內外賽事表現也相當傑出，囊括114年第13屆立德盃全國少棒錦標賽冠軍，第28屆傳福盃全國少棒錦標賽硬式組冠軍，114年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍。

北市體育局則表示，每年共投入新台幣1000多萬元，補助19校棒球基層訓練站，支援比賽及訓練所需，並持續完善北市各棒壘球場，包括這次為國爭光的東園國小訓練場地「青年公園棒球場」，已於去年打造為北市首座人工草皮少棒場，今年與財團法人謝國城棒球文教基金會冠名合作，持續升級、健全棒球環境。

此外，體育局說，持續舉辦城市盃青少年棒球錦標賽等，鼓勵小選手交流提升，爭取職棒及各式國際賽事在台北舉行，帶動棒球風氣，吸引更多潛力球員，充實國球人才庫。