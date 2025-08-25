中職／雄鷹調整戰力小野寺賢人結束賽季 29日祝福見面會

快訊

中央社／ 台北25日電
台鋼雄鷹臉書
台鋼雄鷹臉書

中職台鋼雄鷹隊今天發布新聞稿表示，球隊戰力布局調整，日籍投手小野寺賢人將返日本，結束在雄鷹的2025年賽季，並將於29日邀請小野寺賢人回主場澄清湖舉辦祝福見面會。

雄鷹球團表示，2023年亞洲冬季棒球聯盟，小野寺賢人隨台鋼雄鷹征戰，4場登板其中3場先發，總計19.2局，防禦率僅0.92；最讓人印象深刻屬冠軍戰，先發對戰日職紅隊，繳8.2局失1分好投，帶領台鋼雄鷹拿下冬盟冠軍。

小野寺賢人2024年成為雄鷹元年重要戰力，中職生涯初登板4.1局失5分，之後迅速重整旗鼓，接下來連投6場優質先發，展現壓制力，不過，在6月30日先發3局無失分退場後，即因傷暫時休兵；2024年賽季，9場登板都是先發，戰績2勝4敗，共投50.2局，送出25次奪三振，防禦率2.31，投出漂亮成績單。

除了球場上穩定投球表現，小野寺賢人還有親民、有趣一面，單場MVP鷹雄舞台搞怪舞蹈、大巨蛋驚喜獻唱「愛我別走」，可愛模樣成功圈粉，場內外都是矚目焦點。

今年球季小野寺賢人持續在二軍努力，總計14場登板（11場先發），貢獻7勝、暫居二軍勝投王，投出39次奪三振，在二軍排行榜排第3，隨著球季即將邁入9月，球隊戰力布局調整，小野寺賢人將返回日本，結束在台鋼雄鷹的2025年賽季。

球團感謝小野寺賢人的付出，陪伴團隊打拚、成長，一起揮汗經歷歡笑與挫折，將邀請小野寺賢人於29日再次回到澄清湖主場，成為賽後鷹雄舞台特別來賓，將在三壘側應援舞台舉辦祝福見面會，歡迎球迷朋友用最熱烈掌聲及加油聲，為小野寺賢人送上珍貴祝福與回憶。

