中職／悍將避免下半季率先20敗 黃保羅新莊登板力抗艾速特

威廉波特少棒賽冠軍戰，代表台灣參賽的東園國小小將以7：0完封美國內華達州代表隊。比賽過程也出現有趣小插曲，在美國打者上場打擊時，竟忘了將褲子拉鍊拉上，幸好台灣捕手蔡瑀格貼心示意，才讓他趕緊整理好服裝再繼續比賽。

2025-08-25 13:51