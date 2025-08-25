聽新聞
中職／悍將避免下半季率先20敗 黃保羅新莊登板力抗艾速特
富邦悍將隊明天將在新莊球場迎戰台鋼雄鷹隊，進行2連戰首戰，推出黃保羅登板先發，全力避免成為下半季首支20敗球隊，雄鷹則由洋投艾速特應戰，可望成為中職本季第3位投出100次三振的投手。
悍將昨天在新莊對味全龍隊之戰，8局下無人出局攻占滿壘卻未得分，終場以0：2落敗，最近兩場比賽加起來只得1分，近10戰只有3勝7敗，下半季12勝19敗排名墊底。
黃保羅本季出賽16場（14場先發），戰績3勝7敗、防禦率4.18，對決雄鷹3場吞下1敗，合計12局失10分有7分自責，對戰防禦率5.25。
雄鷹目前15勝2和13敗排名第2，落後中信兄弟隊2.5場勝差，艾速特出賽18場先發投出6勝4敗、防禦率2.60，和悍將交手6場戰績1勝1敗、防禦率3.41。
樂天桃猿隊威能帝目前奪三振125次排名第1，中信兄弟隊羅戈108K居次，艾速特93K名列第3。
龍隊明天將在天母棒球場迎戰統一獅隊，分別推出龍聖、胡智爲登板先發，獅隊外野手林佳緯最近連續6場比賽出現安打，昨天成為本季首位達到100支安打的球員，挑戰安打王值得期待。
