中職／悍將避免下半季率先20敗 黃保羅新莊登板力抗艾速特

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
富邦悍將先發投手黃保羅。報系資料照
富邦悍將先發投手黃保羅。報系資料照

富邦悍將隊明天將在新莊球場迎戰台鋼雄鷹隊，進行2連戰首戰，推出黃保羅登板先發，全力避免成為下半季首支20敗球隊，雄鷹則由洋投艾速特應戰，可望成為中職本季第3位投出100次三振的投手。

悍將昨天在新莊對味全龍隊之戰，8局下無人出局攻占滿壘卻未得分，終場以0：2落敗，最近兩場比賽加起來只得1分，近10戰只有3勝7敗，下半季12勝19敗排名墊底。

黃保羅本季出賽16場（14場先發），戰績3勝7敗、防禦率4.18，對決雄鷹3場吞下1敗，合計12局失10分有7分自責，對戰防禦率5.25。

雄鷹目前15勝2和13敗排名第2，落後中信兄弟隊2.5場勝差，艾速特出賽18場先發投出6勝4敗、防禦率2.60，和悍將交手6場戰績1勝1敗、防禦率3.41。

樂天桃猿隊威能帝目前奪三振125次排名第1，中信兄弟隊羅戈108K居次，艾速特93K名列第3。

龍隊明天將在天母棒球場迎戰統一獅隊，分別推出龍聖、胡智爲登板先發，獅隊外野手林佳緯最近連續6場比賽出現安打，昨天成為本季首位達到100支安打的球員，挑戰安打王值得期待。

黃保羅 樂天桃猿

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，今天舉辦選訓會議，完整教練團名單底定，大致維持先前12強賽、經典賽資格賽的班底，曾豪駒表示...

經典賽／費仔傷勢掌握僅止報導 曾豪駒：再請情蒐了解

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，今天在選訓會議上敲定集訓時程，第一階段集訓地點的左營國訓中心，總教練曾豪駒日前已去考察過，...

威廉波特少棒／驚見美國打者石門水庫沒關！台灣捕手貼心提醒「拉拉鍊」畫面超有愛

威廉波特少棒賽冠軍戰，代表台灣參賽的東園國小小將以7：0完封美國內華達州代表隊。比賽過程也出現有趣小插曲，在美國打者上場打擊時，竟忘了將褲子拉鍊拉上，幸好台灣捕手蔡瑀格貼心示意，才讓他趕緊整理好服裝再繼續比賽。

威廉波特少棒／12歲林晉擇飆出132公里火球 引美媒憂「安全性」：球數控管是關鍵

代表亞太區參賽威廉波特少棒世界賽的台北市東園國小王牌投手林晉擇，本屆賽事飆出最快82英里（約132公里）的火球震驚全場。《USA TODAY》形容，這等同於小聯盟球員面對時速107英里的速球。

中職／打最多安、失最少分依然無助 悍將又度過敗多勝少的一周

富邦悍將隊上周安打大爆發，單周53支安打領跑全聯盟，但攻下17分只優於味全龍隊的15分（41支安打），投手、打者都有亮點...

威廉波特少棒／東園國小奪冠5戰4場完封勝 林晉擇火球連教練都說不想接

台北市東園國小少棒隊自豪的投手戰力，今天在LLB威廉波特少棒錦標賽冠軍賽再次展現，林晉擇演出5局好投、陳啟盛後援1局聯手...

