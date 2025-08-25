經典賽／費仔傷勢掌握僅止報導 曾豪駒：再請情蒐了解
中華隊備戰明年世界棒球經典賽，今天在選訓會議上敲定集訓時程，第一階段集訓地點的左營國訓中心，總教練曾豪駒日前已去考察過，認為各方面條件符合中華隊需求，「對中華隊來說是最需要的資源。」此外，台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）因腹斜肌傷勢進入60天傷兵名單，曾豪駒表示，目前他也是透過新聞知道，會再請聯盟人員、情蒐小組了解狀況。
中華隊將在明年一月中在國訓中心展開第一階段集訓，接著年後轉戰台北大巨蛋，二月赴日本宮崎打官辦熱身賽，迎接三月初在日本東京的正式比賽。
談到國訓中心的場地是否符合中華隊需求，曾豪駒表示，「日前有稍微去觀察一下，場地平整度還不錯，他們後續有引進運科儀器，能讓球隊入住後可以得到相關訊息，更了解選手狀態。」此外，針對後勤也配備有獨立的防護室、重訓室，對中華隊來說都是最需要的資源。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言