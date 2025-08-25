快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

經典賽／費仔傷勢掌握僅止報導 曾豪駒：再請情蒐了解

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
費爾柴德。 路透
費爾柴德。 路透

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，今天在選訓會議上敲定集訓時程，第一階段集訓地點的左營國訓中心，總教練曾豪駒日前已去考察過，認為各方面條件符合中華隊需求，「對中華隊來說是最需要的資源。」此外，台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）因腹斜肌傷勢進入60天傷兵名單，曾豪駒表示，目前他也是透過新聞知道，會再請聯盟人員、情蒐小組了解狀況。

中華隊將在明年一月中在國訓中心展開第一階段集訓，接著年後轉戰台北大巨蛋，二月赴日本宮崎打官辦熱身賽，迎接三月初在日本東京的正式比賽。

談到國訓中心的場地是否符合中華隊需求，曾豪駒表示，「日前有稍微去觀察一下，場地平整度還不錯，他們後續有引進運科儀器，能讓球隊入住後可以得到相關訊息，更了解選手狀態。」此外，針對後勤也配備有獨立的防護室、重訓室，對中華隊來說都是最需要的資源。

中華隊 曾豪駒 費爾柴德

延伸閱讀

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

中職／從豪勁到後勁都有無敵紀錄 曾豪駒：我們來突破

經典賽／第1階段集訓在國訓中心 曾豪駒：設備齊全

MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

相關新聞

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，今天舉辦選訓會議，完整教練團名單底定，大致維持先前12強賽、經典賽資格賽的班底，曾豪駒表示...

經典賽／費仔傷勢掌握僅止報導 曾豪駒：再請情蒐了解

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，今天在選訓會議上敲定集訓時程，第一階段集訓地點的左營國訓中心，總教練曾豪駒日前已去考察過，...

威廉波特少棒／驚見美國打者石門水庫沒關！台灣捕手貼心提醒「拉拉鍊」畫面超有愛

威廉波特少棒賽冠軍戰，代表台灣參賽的東園國小小將以7：0完封美國內華達州代表隊。比賽過程也出現有趣小插曲，在美國打者上場打擊時，竟忘了將褲子拉鍊拉上，幸好台灣捕手蔡瑀格貼心示意，才讓他趕緊整理好服裝再繼續比賽。

威廉波特少棒／12歲林晉擇飆出132公里火球 引美媒憂「安全性」：球數控管是關鍵

代表亞太區參賽威廉波特少棒世界賽的台北市東園國小王牌投手林晉擇，本屆賽事飆出最快82英里（約132公里）的火球震驚全場。《USA TODAY》形容，這等同於小聯盟球員面對時速107英里的速球。

中職／打最多安、失最少分依然無助 悍將又度過敗多勝少的一周

富邦悍將隊上周安打大爆發，單周53支安打領跑全聯盟，但攻下17分只優於味全龍隊的15分（41支安打），投手、打者都有亮點...

威廉波特少棒／東園國小奪冠5戰4場完封勝 林晉擇火球連教練都說不想接

台北市東園國小少棒隊自豪的投手戰力，今天在LLB威廉波特少棒錦標賽冠軍賽再次展現，林晉擇演出5局好投、陳啟盛後援1局聯手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。