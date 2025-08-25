經典賽／費仔傷勢掌握僅止報導 曾豪駒：再請情蒐了解

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，今天在選訓會議上敲定集訓時程，第一階段集訓地點的左營國訓中心，總教練曾豪駒日前已去考察過，認為各方面條件符合中華隊需求，「對中華隊來說是最需要的資源。」此外，台美混血費爾柴德（Stuart Fairchild）因腹斜肌傷勢進入60天傷兵名單，曾豪駒表示，目前他也是透過新聞知道，會再請聯盟人員、情蒐小組了解狀況。

中華隊將在明年一月中在國訓中心展開第一階段集訓，接著年後轉戰台北大巨蛋，二月赴日本宮崎打官辦熱身賽，迎接三月初在日本東京的正式比賽。

談到國訓中心的場地是否符合中華隊需求，曾豪駒表示，「日前有稍微去觀察一下，場地平整度還不錯，他們後續有引進運科儀器，能讓球隊入住後可以得到相關訊息，更了解選手狀態。」此外，針對後勤也配備有獨立的防護室、重訓室，對中華隊來說都是最需要的資源。