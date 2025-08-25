快訊

台師大女足抽血案 女教練周台英深夜移送北檢

高雄60歲男路倒慢車道被女駕駛輾過受困車底 被救出無呼吸心跳

威廉波特少棒／林晉擇火球對手一籌莫展 自帶3分打點奪冠功臣

中央社／ 威廉波特24日綜合外電報導
林晉擇。 美聯社
林晉擇。 美聯社

東園國小少棒隊在世界少棒聯盟世界大賽（LLBWS）完封對手內華達拿下冠軍，主力投手林晉擇除了火球讓對手一籌莫展之外，個人又以3分打點的三壘安打奠定勝基，可說是封王最大功臣。林晉擇今天在5局比賽中讓對手前13名打者全部出局，僅被擊出1支安打，幫助全隊在冠軍戰中以7比0擊敗對手。

這名來自台北的12歲小將，本屆賽事球速可達131公里。這個速度對打者來說要比看起來快，因為少棒賽事的投手板距本壘板只有14公尺，這個球速換算成大聯盟，可達到驚人的172.2公里。

今天比賽之前，林晉擇最長的先發是首戰對上墨西哥。右投的他在那場比賽投了3局，之後對委內瑞拉也僅被擊出1支安打。

林晉擇賽後透過翻譯說，「我非常興奮」，「第1局我非常緊張，但之後就很順利。」

身高約173公分的右投林晉擇，個人在全隊連拿5分的第5局轟出1支3分打點的三壘安打。他將比分擴大到5比0之後，蔡瑀格擊出的滾地球讓他陷入三壘與本壘間的夾殺，但是因為對手傳球失誤，球滾至左外野深處，兩人最後都跑回本壘得分。

林晉擇。 美聯社
林晉擇。 美聯社

籃球

延伸閱讀

威廉波特少棒／12歲林晉擇飆出132公里火球 引美媒憂「安全性」：球數控管是關鍵

中職／打最多安、失最少分依然無助 悍將又度過敗多勝少的一周

威廉波特少棒／東園國小奪冠5戰4場完封勝 林晉擇火球連教練都說不想接

影／以色列轟炸葉門首都！釀6死86傷 炸出巨型火球畫面曝

相關新聞

東園少棒全國常勝軍 睽違53年威廉波特再度封王

台北市東園國小少棒隊摘下威廉波特世界少棒冠軍，北市教育局今天說，東園少棒歷史悠久，而且是全國賽事常勝軍，這次勇奪冠軍是東...

中職／雄鷹調整戰力小野寺賢人結束賽季 29日祝福見面會

中職台鋼雄鷹隊今天發布新聞稿表示，球隊戰力布局調整，日籍投手小野寺賢人將返日本，結束在雄鷹的2025年賽季，並將於29日...

中職／悍將避免下半季率先20敗 黃保羅新莊登板力抗艾速特

富邦悍將隊明天將在新莊球場迎戰台鋼雄鷹隊，進行2連戰首戰，推出黃保羅登板先發，全力避免成為下半季首支20敗球隊，雄鷹則由...

經典賽／費仔傷勢掌握僅止報導 曾豪駒：再請情蒐了解

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，今天在選訓會議上敲定集訓時程，第一階段集訓地點的左營國訓中心，總教練曾豪駒日前已去考察過，...

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，今天舉辦選訓會議，完整教練團名單底定，大致維持先前12強賽、經典賽資格賽的班底，曾豪駒表示...

威廉波特少棒／林晉擇火球對手一籌莫展 自帶3分打點奪冠功臣

台灣在世界少棒聯盟世界大賽（LLBWS）完封對手內華達拿下冠軍，主力投手林晉擇除了火球讓對手一籌莫展之外，個人又以3分打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。