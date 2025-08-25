經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職聯盟秘書長楊清瓏、中華隊總教練曾豪駒。記者陳宛晶／攝影
中職聯盟秘書長楊清瓏、中華隊總教練曾豪駒。記者陳宛晶／攝影

中華隊備戰明年世界棒球經典賽，今天舉辦選訓會議，完整教練團名單底定，大致維持先前12強賽、經典賽資格賽的班底，曾豪駒表示，大家都很有意願要為台灣貢獻，也期待可以在未來賽事一起共同努力，拿下好成績。

今天選訓會議討論出初步80人大名單，曾豪駒表示，這段時間還會持續觀察每位選手，12月會再有精細名單，詢問選手意願、參賽目標，期待若選手有堅定目標、意願，可以在團隊上激盪出不同的感覺。

曾豪駒透露，名單以職業選手為主，旅外人數算是滿多，情蒐目前都在觀察國內選手居多，旅外選手的部分則會製作成影片。旅美部分持續由郭泓志、陳偉殷了解中，至於旅日，中職聯盟秘書長楊清瓏透露，情蒐小組成員之一林威助、會長蔡其昌將在近期出發日本。

此外，今天會議中也確認集訓時程表，將在一月中左營國訓中心展開第一階段集訓，年後第二階段在台北大巨蛋，接著就將前往日本宮崎準備官辦熱身賽。

中華隊教練團名單

總教練 曾豪駒

首席教練 高志綱

投手教練 林岳平、王建民

打擊教練 彭政閔、高國輝

內野教練 陳江和

外野兼跑壘教練 張建銘

體能教練 劉品辰、陳宗宏

曾豪駒 中華隊 經典賽

