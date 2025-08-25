棒球／U18國手許書誠從怕球練成游擊好手 給家鄉金門球員鼓舞

快訊

中央社／ 台北25日電
U18世界盃棒球賽培訓隊陣中身高186公分的許書誠（前）。中央社
U18世界盃棒球賽培訓隊陣中身高186公分的許書誠（前）。中央社

U18世界盃棒球賽游擊手許書誠是睽違32年金門出身青棒國手，啟蒙教練吳志偉看見許書誠從一開始很怕球到被評價有望成「游擊巨砲」，直言與有榮焉，也盼許書誠例子帶給金門球員鼓舞。

U18世界盃棒球賽將於9月5日在日本沖繩開打，經過2階段集訓後，台灣隊在20日公布20人正選名單，游擊手許書誠是亮點之一，成為繼楊忠良後，睽違32年再有金門出身的青棒國手。

許書誠多次被台灣隊總教練廖宏淵點名未來值得期待，廖宏淵曾評價許書誠有出色條件，協調性好、傳球動作流暢，身材雖然不壯碩，但具備不錯爆發力，有成為「游擊巨砲」能力，甚至有機會挑戰旅外。

許書誠少棒、青少棒階段都在金門打球，啟蒙教練吳志偉接受中央社記者訪問時透露，在許書誠國小階段帶到他時，就有發現他協調性佳、很有潛力，而且很聽話，教練說的他都願意做，雖然身形太過單薄，但一直很努力，「他是苦練起來的球員」。

吳志偉是內野手出身，他分享最難忘的回憶，許書誠一開始非常害怕球，「球打過來、接球時頭都會閃」，但吳志偉看出他的潛力，想辦法協助改善，加上有了經費增加發球機後，配合訓練調整1年多，才慢慢克服問題。

許書誠升上小學五年級後守備開始趨於穩定，吳志偉不斷灌輸內野守備上傳接球嚴謹、紮實的觀念，現在許書誠游擊守備可以有穩定技能，看見不錯成效，甚至獲得這麼好的評價，也讓吳志偉感到欣慰。

吳志偉一直與許書誠保持聯絡，知道許書誠被看好有旅外潛力，也不斷提醒要保護好身體，棒球生涯還很長。吳志偉與另一名教練黃國偉花了很多心力在推廣金門棒球，盼重振金門棒球風氣；吳志偉也提到，有了許書誠的例子，對金門打球的球員將會是很大鼓舞。

