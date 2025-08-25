威廉波特少棒／驚見美國打者石門水庫沒關！台灣捕手貼心提醒「拉拉鍊」畫面超有愛

威廉波特少棒賽冠軍戰，代表台灣參賽的東園國小小將以7：0完封美國內華達州代表隊。比賽過程也出現有趣小插曲，在美國打者上場打擊時，竟忘了將褲子拉鍊拉上，幸好台灣捕手蔡瑀格貼心示意，才讓他趕緊整理好服裝再繼續比賽。

代表亞太區出征威廉波特少棒世界賽的東園國小一路過關斬將，在昨天於國際組1：0險勝荷屬阿魯巴後，挺進世界組冠軍戰，與美國組冠軍內華達州代表隊正面交鋒。

比賽來到四局上半，美國打者Jayden Lee剛踏入打擊區，蔡瑀格就先用手套輕拍他，右手則在褲檔比了手勢提醒。Lee當下立刻反應過來，趕緊低頭發上拉鍊。

這一幕透過轉播鏡頭傳回，被眼尖的網友放到社群Threads上引發熱烈討論，紛紛稱讚「小朋友就是這麼貼心」、「可愛又禮貌的小朋友」，也有人笑說「他不提醒還沒人發現，一提醒所有觀眾都知道了」，而蔡瑀格本人也在影片下留言回應：「我是捕手～」。

最終，台灣小將們成功奪下睽違29年的威廉波特世界冠軍，不僅賽果令人振奮，場上的暖心互動和輕鬆談笑，更成為本屆賽事的難忘畫面。