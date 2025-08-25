快訊

東園國小稱霸威廉波特 蔣萬安視訊頻讚：回國吃大餐慶功

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安上午也與東園國小球員、教練等視訊獻上滿滿祝福，小選手們興奮到喊「不累」，並跟市長約好回來吃大餐慶功，蔣也允諾教練，會全力協助增加專任教練。圖／北市府提供
北市東園國小以7：0完封美國組冠軍內華達州。市長蔣萬安上午也與東園國小球員、教練等視訊獻上滿滿祝福，小選手們興奮到喊「不累」，並跟市長約好回來吃大餐慶功，蔣也允諾教練，會全力協助增加專任教練。

這次是台灣暌違29年再度稱霸威廉波特少棒賽，台北市國小隊伍拿到威廉波特冠軍，蔣萬安相當開心，一早也在臉書貼文祝賀「孩子們，你們做到了！」恭喜東園國小少棒隊在美國威廉波特少棒的殿堂「世界少棒錦標賽」勇奪總冠軍。

蔣萬安說，上一次台灣在威廉波特封王已是1996年的復興少棒。睽違29年，東園小將們憑藉著堅強的實力和團隊精神，再一次讓國人看見少棒賽事的熱血精神、讓世界看見台灣。東園少棒是台北市歷史最悠久的少棒隊，年輕的小選手們挺過集訓的辛苦、扛住國際賽場的高壓，拿下世界第一，是台灣之光、台北的驕傲，「我以東園少棒為榮！」

蔣萬安也跟小選手約好「我等你們回國一起吃大餐慶功！」今天視訊也問小選手想吃什麼慶功？結果許多人喊要吃和牛、有的喊吃海鮮，蔣萬安乾脆說「那吃自助餐好了。」

教練也在跟市長蔣萬安視訊時提到，這次每一隊都非常難纏，不過第一場墨西哥打響第一砲後，後續比賽就一帆風順，謝謝教育局贊助非常多經費，也謝謝市長對球隊支持，孩子有機會拿到冠軍，這個冠軍是屬於大家的。

北市東園國小以7：0完封美國組冠軍內華達州。引用自蔣萬安臉書
威廉波特少棒／驚見美國打者石門水庫沒關！台灣捕手貼心提醒「拉拉鍊」畫面超有愛

威廉波特少棒賽冠軍戰，代表台灣參賽的東園國小小將以7：0完封美國內華達州代表隊。比賽過程也出現有趣小插曲，在美國打者上場打擊時，竟忘了將褲子拉鍊拉上，幸好台灣捕手蔡瑀格貼心示意，才讓他趕緊整理好服裝再繼續比賽。

威廉波特少棒／12歲林晉擇飆出132公里火球 引美媒憂「安全性」：球數控管是關鍵

代表亞太區參賽威廉波特少棒世界賽的台北市東園國小王牌投手林晉擇，本屆賽事飆出最快82英里（約132公里）的火球震驚全場。《USA TODAY》形容，這等同於小聯盟球員面對時速107英里的速球。

中職／打最多安、失最少分依然無助 悍將又度過敗多勝少的一周

富邦悍將隊上周安打大爆發，單周53支安打領跑全聯盟，但攻下17分只優於味全龍隊的15分（41支安打），投手、打者都有亮點...

威廉波特少棒／東園國小奪冠5戰4場完封勝 林晉擇火球連教練都說不想接

台北市東園國小少棒隊自豪的投手戰力，今天在LLB威廉波特少棒錦標賽冠軍賽再次展現，林晉擇演出5局好投、陳啟盛後援1局聯手...

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

台北市東園國小今天以7：0完封美國組冠軍內華達州，台灣暌違29年稱霸威廉波特少棒賽，社群媒體上掀起熱議的一幕來自教練駱政...

中職／統一獅女孩日9月新莊登場 22位Unigirls全員到齊

統一獅隊將於9月13、14日在新莊棒球場擔任主隊，迎戰味全龍隊，今天宣布這兩場比賽推出女孩日「Unigirls with...

