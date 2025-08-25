威廉波特少棒／台灣自1969年首度參賽 睽違近30年摘第18冠

東園少棒隊今天在威廉波特世界少棒賽以7比0擊敗美國隊獲得總冠軍。這是台灣自1996年後，再次拿下這項國際少棒賽事的最高榮譽。

這項比賽的全名是世界少棒聯盟世界大賽（Little League Baseball World Series, LLBWS）。

俗稱威廉波特少棒是1939年由世界少棒聯盟（LLB）所創辦的賽事，1947年舉行首屆比賽，由於比賽地點都是在賓州威廉波特（Williamsport）舉行，故以威廉波特少棒賽這個名字廣為人知。

威廉波特少棒早年只有美國當地隊伍參加，後來逐漸擴展至國際，成為全球少棒最高殿堂之一。台灣是1969年首度參賽，1969至1996年間拿下17座冠軍，也是非美國地區最成功的隊伍。1996年的冠軍是由高雄復興國小所拿下。

威廉波特世界少棒賽宗旨是讓孩子們有機會在公平、安全的環境中享受棒球，其實比較偏向夏令營性質，讓國際間的少棒球員以球會友，鍛鍊身心。LLB除舉辦少棒賽事外，也有青少棒以及青棒的賽事，是完整的三級棒球聯盟。

因組隊方式的年齡與居住等爭議，台灣自1997年起暫停參加這項賽事，直至2003年才以「亞太區代表」身分回到這項賽事。

這項由世界少棒聯盟（Little League Baseball）舉辦的比賽，歷年均有調整比賽方式，目前將參賽隊伍分為「美國組」與「國際組」，兩個組優勝隊伍最後再爭奪總冠軍，也就是世界少棒聯盟世界大賽冠軍。

由於「美國組」與「國際組」都包含許多隊伍，足以充分代表世界各主要棒球國家，美國棒球文化中象徵最高殿堂的「世界大賽」（World Series）一詞，這項比賽也一直沿用。

除威廉波特外，美國小馬聯盟（PONY BaseballLeague）則是成立於1952年，是美國境內第3大的三級棒球聯盟，僅次於LLB和貝比魯斯聯盟。台灣主要參加的是BRONCO野馬級世界少棒錦標賽，由年齡11至12歲的小球員們同場競技，須先於亞太區取得冠軍才能獲得參加世界賽的資格。

國際棒球總會（IBAF）2009年為讓棒球能向下扎根並更加普及，決定在2011年舉辦第一屆IBAF世界少棒錦標賽，第3屆起更名為U12世界盃少棒賽並沿用至今。國際棒總與國際壘總2013年合併成立世界棒壘球總會（WBSC）。

U12世界盃少棒賽事目前為WBSC所主辦賽事，年齡設定為12歲以下，為最新也最全面的國際賽事，前述威廉波特與小馬兩聯盟都是每年舉辦，但U12則是每2年舉辦一次。