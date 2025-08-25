快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／打最多安、失最少分依然無助 悍將又度過敗多勝少的一周

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊上周投打表現都有亮點，但依然難以兌現在戰績上。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊上周投打表現都有亮點，但依然難以兌現在戰績上。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊上周安打大爆發，單周53支安打領跑全聯盟，但攻下17分只優於味全龍隊的15分（41支安打），投手、打者都有亮點的一周，兌現在戰績上卻只有2勝3敗入袋。

悍將上周投手表現不俗，5戰僅失12分為6隊最佳，先發投手除了黃保羅5局失2分（責失1分）外，從力亞士、魔力藍、陳仕朋到布坎南全部都是7局的優質先發；牛棚5戰合計投11局僅失1分，也是相當穩定的後防表現。

至於打線部分，悍將上周5戰敲出53支安打，場均10.6安，但問題出在缺乏適時一擊，19日面對樂天桃猿隊敲14安只得1分，追平聯盟史上單場攻下1分球隊的最多安打紀錄，24日面對味全龍隊則是9安打得0分，海量安打無法有效串連，導致又是場場苦戰。

上周火力串連最猛的球隊是台鋼雄鷹隊，敲出45支安打，攻下6隊最多的26分，壘打數71也居領先。中信兄弟隊單周打擊率只有1成85，151打數敲出28安打，但攻下21分，兩隊都打下3勝2敗。

中職上周（8/19-8/24）6隊打擊數據：

球隊/打擊率/安打/得分

富邦悍將：0.298/53/17

樂天桃猿：0.299/50/22

台鋼雄鷹：0.269/45/26

統一獅：0.241/41/18

味全龍：0.238/41/15

中信兄弟：0.185 28 21

樂天桃猿 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／悍將無人出局滿壘未能破蛋 近兩戰只得3分對龍2連敗

中職／悍將低潮布坎南演出英雄好投 豊暐被觸動：想哭了啦！

中職／趕在家人離台前奪首勝 布坎南最大動力：我兒子想跳舞

中職／沒考慮換下布坎南 陳金鋒：和他拚了！

相關新聞

中職／打最多安、失最少分依然無助 悍將又度過敗多勝少的一周

富邦悍將隊上周安打大爆發，單周53支安打領跑全聯盟，但攻下17分只優於味全龍隊的15分（41支安打），投手、打者都有亮點...

威廉波特少棒／東園國小奪冠5戰4場完封勝 林晉擇火球連教練都說不想接

台北市東園國小少棒隊自豪的投手戰力，今天在LLB威廉波特少棒錦標賽冠軍賽再次展現，林晉擇演出5局好投、陳啟盛後援1局聯手...

威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下

台北市東園國小今天以7：0完封美國組冠軍內華達州，台灣暌違29年稱霸威廉波特少棒賽，社群媒體上掀起熱議的一幕來自教練駱政...

中職／邁向隊史70敗尷尬紀錄？ 解密富邦投打守數據

中職富邦悍將往隊史最多敗紀錄邁進！隨著上週末又輸掉系列賽，富邦前一次贏下系列賽已是7月中，戰績來到33勝58敗居墊底，後續29戰要打出6成勝率才能避免隊史紀錄70敗。 富邦本季投打守都失序，特別

威廉波特少棒／棒球小將威廉波特奪冠 正副總統賀電恭賀

台灣在威廉波特世界少棒錦標賽擊敗美國贏得總冠軍，總統賴清德、副總統蕭美琴拍發賀電祝賀，恭賀小將為國爭光

威廉波特少棒／一起吃大餐慶功！東園少棒封王 蔣萬安讚台北的驕傲

台北市教育局今天表示，東園少棒隊在威廉波特世界少棒總冠軍賽強碰美國隊，以7比0奪冠；台北市長蔣萬安賀電恭喜並說，睽違29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。