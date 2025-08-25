中職／打最多安、失最少分依然無助 悍將又度過敗多勝少的一周

富邦悍將隊上周安打大爆發，單周53支安打領跑全聯盟，但攻下17分只優於味全龍隊的15分（41支安打），投手、打者都有亮點的一周，兌現在戰績上卻只有2勝3敗入袋。

悍將上周投手表現不俗，5戰僅失12分為6隊最佳，先發投手除了黃保羅5局失2分（責失1分）外，從力亞士、魔力藍、陳仕朋到布坎南全部都是7局的優質先發；牛棚5戰合計投11局僅失1分，也是相當穩定的後防表現。

至於打線部分，悍將上周5戰敲出53支安打，場均10.6安，但問題出在缺乏適時一擊，19日面對樂天桃猿隊敲14安只得1分，追平聯盟史上單場攻下1分球隊的最多安打紀錄，24日面對味全龍隊則是9安打得0分，海量安打無法有效串連，導致又是場場苦戰。

上周火力串連最猛的球隊是台鋼雄鷹隊，敲出45支安打，攻下6隊最多的26分，壘打數71也居領先。中信兄弟隊單周打擊率只有1成85，151打數敲出28安打，但攻下21分，兩隊都打下3勝2敗。

中職上周（8/19-8/24）6隊打擊數據：