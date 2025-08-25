中職／悍將日本祭也有林威助前隊友 能見篤史新莊開球

富邦悍將隊9月6、7日在新莊棒球場舉辦「わくわく日本祭」主題日，再度攜手太平洋聯盟，重磅邀請到日職退役球星「鋼鐵左腕」能見篤史在6日蒞臨新莊城堡，除此之外還有和風拍照區、日式主題遊戲攤位還有美味的屋台攤位。

「わくわく日本祭」主題日今年好評延續，再度與太平洋聯盟合作，這回邀請到球星能見篤史蒞臨新莊悍將主場，能見篤史職棒生涯18年前後效力阪神虎、歐力士猛牛，累積出賽474場，戰績104勝93敗、4次救援成功與57次中繼成功，防禦率3.35，曾在2012年以單季172次三振拿下中央聯盟三振王，並在2021年起轉隊至歐力士猛牛達成「1500次三振」的紀錄，成為日本職棒史上第57人完成此里程碑的球星。

能見篤史也是2013年世界棒球經典賽台日大戰的日本隊先發投手，當時和王建民同場對決寫下歷史經典戰役，目前則擔任日本國家隊投手教練任務，明年經典賽將與中華隊再度過招。這次來到台灣將於6日為悍將開球，賽前也將進行簽名見面會與悍將家人近距離互動，簽名會參加辦法將於富邦悍將官方粉絲團公布。

9月7日則將邀請「 日本女星」大久保麻梨子一起來到「わくわく日本祭」同樂，來自日本福岡的大久保麻梨子，定居台灣超過14年，跨足戲劇、廣告、電影與主持領域，她以清新氣質與自然演技受到矚目，近年也經營自媒體分享台日文化生活，深受觀眾喜愛，大久保麻梨子將首度來到新莊城堡為悍將開球。

來到日式祭典絕對少不了遊戲攤位，賽前場外有「寿司の達人」、「達摩伝說」、「歌留多」、「競馬王」、「手裏投劍」等關卡等你來挑戰，只要出示闖關卡完成任一關，即可獲得木漿海綿一份，6日「帥氣Frankie款」、7日「可愛Bonnie款」等你搜集；另外完成太平洋聯盟攤位的互動體驗，還可以參加抽獎，有多項太平洋聯盟球星簽名禮品。

「わくわく日本祭」場外也準備了主題拍照區，一起來換上日式浴衣免費體驗，還準備了一系列的日系屋台美食，包括「瑪唦潞masalu日式炸肉餅」、「千菓senka fruit蘋果糖」、「八兵衛大阪燒／鯛魚燒」等攤位滿滿的日式風情。