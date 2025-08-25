聽新聞
威廉波特少棒／東園國小冠軍門前喊暫停 教練：我只是來帥一下
台北市東園國小今天以7：0完封美國組冠軍內華達州，台灣暌違29年稱霸威廉波特少棒賽，社群媒體上掀起熱議的一幕來自教練駱政宇，臨到比賽最後一個出局數時喊出暫停，上丘說：「我只是來帥一下」。
中華隊此役在5局打完後取得7：0領先，6局上換下演出5局好投的先發投手林晉擇，換上陳啟盛把關最後1局，開局就被敲安打，但面對下一棒抓到雙殺，就在又被下一棒打者敲安後，中華隊喊出暫停。
駱政宇上丘後一開口不是給小球員提醒，而是說：「都你們在帥，我都沒有帥到，我只是上來帥一下而已。」不僅當場逗笑小球員，連轉播台都爆笑出聲。駱政宇隨後提醒選手，兩出局了，專注打者就好，一球一球投，「記得喔！台灣的女朋友都在看你們。」
陳啟盛隨後抓下最後一個出局數，東園國小成功奪冠，幫助台灣繼1996年後再度稱霸威廉波特。
