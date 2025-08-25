威廉波特少棒／東園國小為台再奪金盃 北市斥資10億建大樓供練球

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
教育局表示，將持續投入資源深耕基層棒球，9月起也將斥資10億興建捷運共構大樓，提供室內打擊練習場讓選手訓練使用。圖／北市教育局提供
教育局表示，將持續投入資源深耕基層棒球，9月起也將斥資10億興建捷運共構大樓，提供室內打擊練習場讓選手訓練使用。圖／北市教育局提供

台北市東園國小棒球隊遠征LLB威廉波特世界少棒錦標賽，一路過關斬將闖入冠軍賽，最終以7比0擊敗美國代表隊，睽違29年再度為台灣該賽事奪下金盃，教育局表示，將持續投入資源深耕基層棒球，9月起也將斥資10億興建捷運共構大樓，提供室內打擊練習場讓選手訓練使用。

台灣前次在世界少棒錦標賽奪冠，已要回溯到1996年由高雄市復興國小少棒隊拿下第17座冠軍，隔年台灣即宣布退出世界少棒聯盟，直到2003年才由東園國小組成聯隊重返世界少棒聯盟。

此役與美國內華達州雙方皆要拼首冠，東園派出王牌投手林晉擇及捕手蔡禹格應戰。林展現王者風範主投5局飆出4次三振，壓制美國隊線；打擊方面也很給力，全場擊出6支安打，身兼投手林晉擇更在5局下擊出清壘安打，加上美國隊遭遇亂流，單局進帳5分奠定勝基。

教育局表示，東園國小擁有超過80年深厚棒球傳統，孕育無數棒球人才，是台北市少棒運動重要發展與培訓基地，這也是賽制變更後以單一學校及選手為代表隊勇奪冠軍，具有歷史意義，也是相隔半世紀台北市再度重返榮耀，市府近3年已在東園國小挹注超過1000萬元資源，包含出國、參賽經費、棒球培訓補助金及交通車等，9月更將啟用斥資10億興建捷運共構大樓，提供室內打擊練習場讓選手訓練使用。

教育局表示，未來將協助基層系統增加培訓人力、爭取企業贊助、提高棒球隊學生就學補助及提供學校棒球練習場專屬時段等方式，並結合北市大資源，鞏固四級銜續系統，支持選手勇敢追夢、走向國際。

