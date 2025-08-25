威廉波特少棒／棒球小將威廉波特奪冠 正副總統賀電恭賀
台灣在威廉波特世界少棒錦標賽擊敗美國贏得總冠軍，總統賴清德、副總統蕭美琴拍發賀電祝賀，恭賀小將為國爭光。
駐紐約辦事處長李志強前往比賽現場代頒賴總統、蕭副總統與駐美代表俞大㵢的賀電，恭賀小將技冠群傑，揚威國際，為台灣爭光。
2025世界少棒聯盟世界少棒錦標賽自13日起跑，台北市東園國小少棒隊取得亞太區代表權，由總教練賴敏男、教練駱政宇、藍振奕帶隊前往美國威廉波特（Wiliamsport）參賽。
選手簡子淂、林晉擇、陳啟盛、陳世榮、張淳博、蔡瑀格、蔡穆德、陳世鴻、陳羿礽、何甫羿、劉韋亨、瞿子敬與賴昱翰等13人參賽。
紐約、紐澤西與賓州、華府等地台僑及駐紐約辦事處長李志強赴現場為小將們加油。
紐約市、費城及匹茲堡等地僑胞及許多留學生熱情到場支持，高舉海報揮舞國旗，加油聲不斷。台北市東園國小少棒隊以7比0擊敗內華達州拉斯維加斯隊為主的落磯山區代表隊，贏得世界賽冠軍。
