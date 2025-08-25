快訊

威廉波特少棒／東園國小奪冠5戰4場完封勝 林晉擇火球連教練都說不想接

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林晉擇預賽飆速131公里，冠軍戰更演出5局好投。 美聯社

台北市東園國小少棒隊自豪的投手戰力，今天在LLB威廉波特少棒錦標賽冠軍賽再次展現，林晉擇演出5局好投、陳啟盛後援1局聯手完封，以7：0擊敗美國組冠軍內華達州，捧回台灣暌違29年的冠軍。

林晉擇先發5局僅被敲1安打、無失分，一開賽演出13上13下，直到第5局才被敲出安打；陳啟盛負責最後1局，雖被敲2安打，但中間夾著雙殺，沒讓戰局出現太大波瀾。

中華隊在第2局簡子淂保送上壘，後續靠暴投、推進成功搶下第1分，第3局蔡瑀格的適時安打再搶下分數；致勝大局出現在第5局灌進5分大局，包括3保送堆成的滿壘局面，林晉擇三壘打一棒清空壘包。

台北市東園國小少棒隊捧回台灣暌違29年的冠軍。 美聯社

林晉擇從預賽飆速82哩（約131公里），就迅速躍上美國媒體版面，吸引極大關注，這回又在冠軍賽對美國組冠軍演出完美壓制。他表示，此役在第一局比較緊張，後面就還好。

中華隊未讓林晉擇挑戰完封，在第6局換投，總教練賴敏男解釋，「他（林晉擇）本來有機會完全比賽，第5局被打安打，我們5局下大量得分，這是很難得的上場機會，陳啟盛在這次表現也很搶眼，既然是我們的救援投手，就讓他上來關門。」

加上今天的冠軍賽，中華隊此行共打5場比賽，有4場完封對手，賴敏男對投手戰力有信心，他指出，現在這批球員在兩年前組成，在國內重要賽事，也幾乎都讓對手沒有得分，因此球隊作戰準則就是以守為攻，「小孩子也能做到我的要求，把防守本份做好，在控制失分的情況下，在有效的得分贏取勝利。」

林晉擇打擊也有發揮。 美聯社

有趣的是，賽後記者會上，翻譯主動向美國媒體表示，很開心記者也點名捕手蔡瑀格一起參與記者會，因為他也是幕後英雄，「當林晉擇投球時，沒人想要接捕，他是唯一能接的人。」賴敏男在一旁主動補充，「連教練都不想接。」逗樂在場媒體。

