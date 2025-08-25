威廉波特少棒／一起吃大餐慶功！東園少棒封王 蔣萬安讚台北的驕傲

快訊

中央社／ 台北25日電
台北市長蔣萬安行前勉勵台北市東園國小棒球隊。
台北市教育局今天表示，東園少棒隊在威廉波特世界少棒總冠軍賽強碰美國隊，以7比0奪冠；台北市長蔣萬安賀電恭喜並說，睽違29年再次讓世界看見台灣，是台北的驕傲。

蔣萬安特地在臉書以「東園少棒，世界冠軍」貼文，恭喜東園國小少棒隊，在美國威廉波特少棒的殿堂「世界少棒錦標賽」勇奪總冠軍。他說：「孩子們，你們做到了！」

他表示，上一次台灣在威廉波特封王，已經是1996年的復興少棒。睽違29年，東園小將們憑藉著堅強的實力和團隊精神，再一次讓國人看見少棒賽事的熱血精神、讓世界看見台灣。

蔣萬安說，東園少棒是台北市歷史最悠久的少棒隊，年輕的小選手們挺過集訓的辛苦、扛住國際賽場的高壓，拿下世界第一，「是台灣之光、台北的驕傲，我以東園少棒為榮！」

台北市東園國小少棒隊在威廉波特世界少棒總冠軍賽強碰美國隊，以7比0奪冠。台北市長蔣萬安賀電恭喜並說，睽違29年再次讓世界看見台灣，是台北的驕傲。圖台北市教育局提供
蔣萬安肯定東園少棒這一路過關斬將，從全國冠軍、亞太區冠軍、國際組冠軍拚到世界冠軍。他說：「孩子們真的辛苦了！好好享受這份榮耀，我等你們回國一起吃大餐慶功！」

教育局說，台灣前次在世界少棒錦標賽奪冠，已要回溯到民國85年，當時由高雄市復興國小少棒隊拿下第17座冠軍；然而，隔年台灣即宣布退出世界少棒聯盟，直到民國92年才由東園國小組成聯隊重返世界少棒聯盟。

教育局表示，東園國小今年取得代表隊資格赴美參賽後，在國際組中一路過關斬將，先後擊敗墨西哥、加勒比海、委內瑞拉等勁旅，闖進冠軍賽，今天強碰美國組內華達州，終場以7比0勇奪冠軍。

此外，教育局補充，東園國小座落萬華地區，擁有超過80年的深厚棒球傳統。近3年來，市府挹注東園國小超過新台幣1000萬元資源，用於出國及參賽經費、棒球培訓補助金及交通車等，9月也將啟用斥資10億元興建的捷運共構大樓，提供室內打擊練習場讓選手訓練使用，未來將與各界攜手持續支持棒球運動。

