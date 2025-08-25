威廉波特少棒／東園國小奪台灣等待29年一冠 賴敏男5度挑戰終於圓夢哽咽

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台北市東園國小球員24日在威廉波特世界少棒錦標賽總冠軍賽擊敗美國隊後，在場外慶祝。圖中央社提供
台北市東園國小棒球隊遠征LLB威廉波特世界少棒錦標賽，這回如願走到最後，今天在世界冠軍賽碰到美國組冠軍內華達州，演出7：0完封勝，拿下台灣暌違29年的冠軍，總教練賴敏男個人5次帶隊挑戰終嘗冠軍，賽後記者會上激動哽咽說：「我告訴自己，我成功了。」

台灣過去在威廉波特是常勝軍，在1997年退出這項賽事前，已經狂掃17座冠軍，最後一冠為1996年高雄市復興國小少棒隊；中斷6年後，於2003年重新參賽，此後最佳成績僅止亞軍，直到今年終於由東園國小打下賽史第18冠。

賴敏男過去4度帶領東園國小挑戰威廉波特，台灣2003年重返威廉波特時，就是由東園國小取得代表權，結果止步亞太區，接著在2008年再度於亞太區遭到淘汰，2015年終於來到威廉波特，取得2勝2敗，先後輸給日本、墨西哥，無緣進入冠軍賽，2017年則是再度在亞太區出局。

台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男出席威廉波特總冠軍賽後記者會，談到多年進軍少棒錦標賽，淚灑會場。圖中央社提供
賴敏男坦言，帶東園30多年，5次挑戰，前4次都未能成功奪冠，「兩年前遇到這批選手，冥冥之中安排讓我可以再來到這裡挑戰。」此役演出5局僅被敲1安打、無失分好投的林晉擇也透露，「從我們四年級第一次拿到冠軍時，教練就說，我們這批很有機會打到這裡。」

賴敏男回想，「我開始想打棒球，就是小時候爸爸叫我半夜起來看棒球，因此喜歡上，台灣棒球發展從LLB這裡也是很大的脈絡。」他說：「自己沒有那個能力，退下來當教練，在基層服務32年，對棒球的熱愛一直在持續，LLB是很多國內基層教練的夢想，也是小孩的夢想。」

