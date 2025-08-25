快訊

中職／邁向隊史70敗尷尬紀錄？ 解密富邦投打守數據

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
富邦悍將持續低迷，本季很有可能刷新隊史最低勝率。資料照
富邦悍將持續低迷，本季很有可能刷新隊史最低勝率。資料照

中職富邦悍將往隊史最多敗紀錄邁進！隨著上週末又輸掉系列賽，富邦前一次贏下系列賽已是7月中，戰績來到33勝58敗居墊底，後續29戰要打出6成勝率才能避免隊史紀錄70敗。

富邦本季投打守都失序，特別是打擊慘況獨秀，另外5隊都打出聯盟平均或以上的成績，投手部門受傷兵過多影響，守備則在下半季崩盤、全年守備率逼近最差的樂天

隊史70敗紀錄

中職上週賽事結束後，下半季已賽過半，富邦悍將輸掉週末與味全的系列賽，全年戰績來到33勝58敗、勝率3成63、位居墊底，前一次贏下系列賽得追溯到7月中，在主場2勝1敗擊敗新軍台鋼。

本季淒慘戰績一步步接近隊史最爛，甚至有可能刷新紀錄。此前隊史最多敗是兩年70敗（2017、2022），最低勝率是2022年的46勝4和70敗，後續29戰要打出6成勝率，才能避免70敗，難度極高。下半季雖然為了保護本土投手，重新使用三先發洋投的策略，有拉高團隊投手成績，但打擊與守備誤事，讓戰績提升效果有限，下半季也僅有12勝19敗。

投打都遠低於平均

富邦戰績淒慘是全方位的失序，投打數據都是墊底，守備率下半季墊底、全年逼近最差的樂天，打擊是落差整個聯盟最大的部分，以進階進攻指標（OPS+）來看，味全龍是聯盟倒數第二，但他們仍繳出99.2的OPS+，非常接近聯盟平均的100，這也代表聯盟5隊都接近、或超過平均的情況下，拉低平均的只有富邦打線，僅有89.8。

超過150個打擊的富邦選手中，有過半數的選手低於聯盟平均，特別是李宗賢（44.2）、周佳樂（55.3）、林岳谷（73）等較低迷的攻擊表現，讓這條本就缺乏長打、上壘率的打線，更難串連。

投手部門墊底更多是因為上半季傷兵過多，且少用一名先發型洋投，讓本土牛棚的局數負擔更大，下半季總算轉換策略後，投手防禦率與被上壘率都來到聯盟次佳；但守備部分卻開始崩盤，下半季團隊失誤率是全聯盟唯一不到9成8的，在低比分的比賽中顯得很致命。

樂天 中職 富邦悍將

