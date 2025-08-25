威廉波特少棒／中華小將相隔29年奪總冠軍 總教練淚灑記者會

台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男今天在威廉波特奪總冠軍賽後，哽咽淚灑記者會場。他說台灣已經很久很久沒拿過冠軍，在基層當教練已32年，2015年只打了4場，但十年磨一劍，冥冥中自有排再來挑戰。

中華隊今天在威廉波特世界少棒錦標賽投、打、守近乎完美，讓美國隊無法得分，以7比0獲得總冠軍。這是台灣於1996年後，再次榮登國際少棒殿堂總冠軍。

許多台北萬華的小球員與家長知道，賴敏男為了培育棒球小將和自己最愛的棒球，奉獻了大半生，執著尋找資源，陪球員練球，征戰國內與海外各項比賽。

「2005年如願來到威廉波特（Williamsport），2015年只打了4場球最後輸給墨西哥，2017年挑戰亞太區資格未能如願。」他在威廉波特奪冠後記者會細數自己的威廉波特情緣。

台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男出席威廉波特總冠軍賽後記者會，談到多年進軍少棒錦標賽，淚灑會場。圖中央社提供

「時隔10年，台灣有句話叫十年磨一劍，這個機會在2年前看到這批選手，好像冥冥中安排讓我再來挑戰，第一場就遇到墨西哥，我告訴自己...」賴敏男已哽咽無法再說下去。

孩子們幫台灣抱回29年不見的總冠軍，在記者會上還是像孩子，話不多，顯得靦腆，仍掩不住開心。但對賴教練來說，這是一生的方向。

但他還是一本正經地說：「當然很高興贏得比賽，台灣已經很久很久沒有拿過冠軍了。近幾年從第3名，去年第2名，我們也背負國人期待，今年終於拿下這一戰。」

中華隊在威廉波特12天賽程、5場比賽中，賴敏男在重要時刻總能悉心沉穩調度，球員臨危不亂，表現穩定，讓主跑賽事多年的美國記者也嘖嘖稱奇，有記者上午就準確預料賽果。

台北市東園國小球員24日在威廉波特世界少棒錦標賽總冠軍賽擊敗美國隊後，在場外慶祝。圖中央社提供

賴敏男冷靜分析，球隊2年前成軍時，在國內重要比賽也幾乎讓對手零得分，就是掌握整個投手戰力，先以守為攻，球員都做到要求，不急著強攻，把自己本份守好，未來比賽比較會無往不利。在盡量減少失分情況下，再有效得分贏得勝利。

賴敏男回想，從小想打棒球，小時候爸爸要他半夜起來看棒球，就起來看棒球，逐漸愛上棒球。

台灣棒球發展史與威廉波特小聯盟淵源很深。他說：「當我喜歡看棒球後，就立志繼續打球，當職業球員，但自己沒有能力。因為喜歡棒球，退下來當教練，一直在基層服務已經32年，對棒球的熱愛就是持續下去。」