威廉波特少棒／投打守超完美！中華小將完封美國 時隔29年再奪總冠軍
中華隊今天在威廉波特世界少棒錦標賽投、打、守近乎完美，讓美國隊無法得分，以7比0獲得總冠軍。這是台灣於1996年後，再次榮登國際少棒殿堂總冠軍。
威廉波特（Williamsport）世界少棒錦標賽24日進行總冠軍賽，在國際與美國分組獲得冠軍的中華隊與美國隊，連續兩年強碰爭取最高榮譽。
國際組冠軍隊為代表亞太區的中華隊，由台北市東園國小少棒隊組成，分組賽事4勝0敗。美國組冠軍隊為代表科羅拉多、愛達荷、蒙大拿、內華達、猶他與懷俄明等6州的洛磯山區隊。
1局上先發的東園少棒強投林晉擇登板，守備快速接殺3打者。1局下，蔡瑀格、張淳博安打，劉韋亨遇暴投上壘，滿壘惜未得分。
2局上，美國隊未能上壘。2局下，美國隊投手丹布羅修（Luke D'Ambrosio）控球失準連續暴投，簡子淂技術性跑壘奔回得分。
3局上，美國隊打者還是未能在林晉擇高球速與嚴密防守下越雷池一步。3局下，陳世榮安打加上對手暴投、傳球失誤而奔回本壘得分，台灣以2比0領先。
4局下，賴昱翰登3壘，未能取分。
5局上，美國隊終於上壘，但仍無法得分。5局上，丹布羅修投滿球數，美國隊中繼杰登．李（Jayden Lee）出場，林晉擇在壘上2人情況下，揮出3壘滾地球，加上美國隊守備失誤，中華隊進帳5分，以7比0大幅超前。
6局上，陳啟盛登板救援，台灣小將嚴密防守，美國隊仍無法破蛋而提早結束賽事。台美小將實力懸殊，中華隊以7比0贏得總冠軍。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言