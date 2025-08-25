威廉波特少棒／投打守超完美！中華小將完封美國 時隔29年再奪總冠軍

快訊

中央社／ 24日專電
中華隊今天在威廉波特世界少棒錦標賽投、打、守近乎完美，讓美國隊無法得分，以7比0獲得總冠軍。這是台灣於1996年後，再次榮登國際少棒殿堂總冠軍。 美聯社
中華隊今天在威廉波特世界少棒錦標賽投、打、守近乎完美，讓美國隊無法得分，以7比0獲得總冠軍。這是台灣於1996年後，再次榮登國際少棒殿堂總冠軍。

威廉波特（Williamsport）世界少棒錦標賽24日進行總冠軍賽，在國際與美國分組獲得冠軍的中華隊與美國隊，連續兩年強碰爭取最高榮譽。

中華隊勇奪威廉波特世界少棒錦標賽總冠軍。 美聯社
國際組冠軍隊為代表亞太區的中華隊，由台北市東園國小少棒隊組成，分組賽事4勝0敗。美國組冠軍隊為代表科羅拉多、愛達荷、蒙大拿、內華達、猶他與懷俄明等6州的洛磯山區隊。

1局上先發的東園少棒強投林晉擇登板，守備快速接殺3打者。1局下，蔡瑀格、張淳博安打，劉韋亨遇暴投上壘，滿壘惜未得分。

2局上，美國隊未能上壘。2局下，美國隊投手丹布羅修（Luke D'Ambrosio）控球失準連續暴投，簡子淂技術性跑壘奔回得分。

中華隊賽前列隊。圖中央社提供
3局上，美國隊打者還是未能在林晉擇高球速與嚴密防守下越雷池一步。3局下，陳世榮安打加上對手暴投、傳球失誤而奔回本壘得分，台灣以2比0領先。

4局下，賴昱翰登3壘，未能取分。

台北市東園國小少棒隊在威廉波特世界少棒總冠軍賽擊敗美國隊，贏得睽違29年的國際少棒最高榮譽。圖中央社提供
5局上，美國隊終於上壘，但仍無法得分。5局上，丹布羅修投滿球數，美國隊中繼杰登．李（Jayden Lee）出場，林晉擇在壘上2人情況下，揮出3壘滾地球，加上美國隊守備失誤，中華隊進帳5分，以7比0大幅超前。

6局上，陳啟盛登板救援，台灣小將嚴密防守，美國隊仍無法破蛋而提早結束賽事。台美小將實力懸殊，中華隊以7比0贏得總冠軍。

台灣小將24日擊敗美國隊，獲得睽違29年的威廉波特世界少棒錦標賽總冠軍。圖中央社提供
中華隊24日在威廉波特世界少棒錦標賽獲總冠軍，僑胞與家長球迷欣喜若狂。圖中央社提供
