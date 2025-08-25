聽新聞
中信「愛接棒計畫」 12年培育42國手

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）推動「愛接棒計畫」為基層棒球扎根。圖／中信慈善基金會提供
中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）推動「愛接棒計畫」為基層棒球扎根。圖／中信慈善基金會提供

中華隊在本屆Ｕ十五亞洲青少棒錦標賽完封日本隊，勇奪隊史第八座冠軍，Ｕ十八世界盃棒球賽也將於九月五日在日本沖繩開打，包括Ｕ十二世界盃棒球賽等國際賽事，今年培訓及正式選手名單中，共有十二位來自中國信託慈善基金會推動的「愛接棒少棒暨青少棒資助計畫」。

中信慈善基金會董事長辜仲諒相信棒球可以翻轉孩子的人生，自二○一四年推動「愛接棒計畫」，提供偏鄉學校棒球隊營養餐食、課業輔導與球具設備，不僅減輕弱勢家庭的經濟負擔，也讓愛運動的孩子能兼顧學業，追逐自己的夢想。

辜仲諒說，「愛接棒」在基層扎根多年，不只讓孩子有球打、有飯吃，還能好好讀書，棒球幫助孩子建立自信，台灣未來會更強。

今年Ｕ十五國手高品瀚家境辛苦，為了分擔父母養家的壓力，決定以成為職業選手為目標；他在小學二年級加入「愛接棒計畫」資助的屏東縣復興國小少棒隊，小小年紀忍受住校的孤單與練球高壓環境，成為教練眼中堅強的孩子。二○二一年就成為Ｕ十二國手。

今年Ｕ十二、Ｕ十五、Ｕ十八中華隊三級國手中除了高品瀚外，還包括Ｕ十二新竹縣關西國小林楷宸、台南市立人國小陳宇申，以及台東縣豐田國小畢業的陳世展、金門縣中正國小許書誠、屏東縣鶴聲國中張乙安則都是在畢業後加入Ｕ十八成為正式選手。

中信慈善基金會推動「愛接棒計畫」邁入第十二年，目前資助全台廿五所偏鄉學校棒球隊，扶助超過六千五百人次，至今培育出四十二位中華隊國手及十九位中華職棒球員。

