快訊

罷免後怎麼走？李文忠籲民進黨面對少數執政現實 質疑司法濫押在野黨

中職／悍將無人出局滿壘未能破蛋 近兩戰只得3分對龍2連敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將今天不敵味全龍。富邦悍將提供
富邦悍將今天不敵味全龍。富邦悍將提供

8局下無人出局攻占滿壘，富邦悍將隊就是無法破蛋，今天在新莊棒球場又以0：2不敵味全龍隊，3連戰後兩戰加起來只得1分，吞下對戰2連敗，龍隊先發投手曹祐齊投5局奪下本季第4勝，第4次獲選單場MVP。

悍將前天3連戰首戰6：4獲勝，接下來兩場1：3、0：2落敗，下半季12勝19敗排名墊底，龍隊15勝1和15敗，勝率重返5成名列第4。

龍隊3局上展開首波攻勢，石翔宇、郭天信、李凱威連續安打攻下全場第1分，4局上再靠陳子豪、蔣少宏、曾聖安連續安打攻下第2分，維持領先優勢。

曹祐齊投完5局退場，郭郁政、 陳禹勳、 林凱威、陳冠偉接手4局，讓悍將一路掛零；8局下林凱威保送張育成，再被張進德、范國宸連續安打形成滿壘，但他三振陳真、讓戴培峰擊出內野高飛球、再三振李宗賢化解危機。

悍將洋投布坎南先發7局，被揮出10支安打、失兩分吞敗，本季戰績掉到1勝3敗。

林凱威 曹祐齊

延伸閱讀

中職／曹祐齊意志堅強能扭轉劣勢 葉君璋：找回球速更好

中職／曹祐齊好投助龍勝 郭天信美技讓人想起林哲瑄

中職／那瑪夏初登板5局失3分 洪總：前2局虎虎生風

中職／郭泰源、陳金鋒祝福林智勝退休 悍將送上行動卡拉OK

相關新聞

中職／林岳平談洋將大限3選2 獅若不順恐怕要打季後賽首輪

中華職棒「831洋將大限」倒數1周，統一獅隊新洋投奧德銳今天在桃園棒球場初登板，先發對決樂天桃猿隊，獅隊將在大限前從布雷...

中職／42歲陳鏞基身體疲勞休3天有效 關鍵兩分砲助獅贏球

統一獅隊42歲老將陳鏞基休3天再出賽，今天對樂天桃猿隊之戰3局上轟出兩分砲，幫助獅隊擴大領先優勢，關鍵一擊成致勝關鍵，獅...

中職／魔鷹第24轟帶動雄鷹逆轉秀 林家鋐3支長打KO兄弟

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋23996名球迷前上演逆轉秀，8局上洋砲魔鷹陽春砲追平比數，林家鋐關鍵三壘打攻下兩分打點，成為...

威廉波特少棒／中華小將明爭總冠軍 教練：先發非林晉擇莫屬

中華小將明天將在威廉波特世界少棒錦標賽出戰美國組冠軍，爭取睽違已久的總冠軍。代表亞太區出戰的台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男自信表示，無須管對手，投手輪值先發非林晉擇莫屬，另兩投手待命中繼救援，這是最

中職／悍將無人出局滿壘未能破蛋 近兩戰只得3分對龍2連敗

8局下無人出局攻占滿壘，富邦悍將隊就是無法破蛋，今天在新莊棒球場又以0：2不敵味全龍隊，3連戰後兩戰加起來只得1分，吞下...

中職／曹祐齊意志堅強能扭轉劣勢 葉君璋：找回球速更好

中職味全龍隊投手曹祐齊今天對富邦悍將先發5局無失分，率隊以2比0搶勝，獲單場MVP；儘管最快僅139公里，但總教練葉君璋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。