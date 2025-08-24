中職／悍將無人出局滿壘未能破蛋 近兩戰只得3分對龍2連敗
8局下無人出局攻占滿壘，富邦悍將隊就是無法破蛋，今天在新莊棒球場又以0：2不敵味全龍隊，3連戰後兩戰加起來只得1分，吞下對戰2連敗，龍隊先發投手曹祐齊投5局奪下本季第4勝，第4次獲選單場MVP。
悍將前天3連戰首戰6：4獲勝，接下來兩場1：3、0：2落敗，下半季12勝19敗排名墊底，龍隊15勝1和15敗，勝率重返5成名列第4。
龍隊3局上展開首波攻勢，石翔宇、郭天信、李凱威連續安打攻下全場第1分，4局上再靠陳子豪、蔣少宏、曾聖安連續安打攻下第2分，維持領先優勢。
曹祐齊投完5局退場，郭郁政、 陳禹勳、 林凱威、陳冠偉接手4局，讓悍將一路掛零；8局下林凱威保送張育成，再被張進德、范國宸連續安打形成滿壘，但他三振陳真、讓戴培峰擊出內野高飛球、再三振李宗賢化解危機。
悍將洋投布坎南先發7局，被揮出10支安打、失兩分吞敗，本季戰績掉到1勝3敗。
