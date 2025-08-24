快訊

10縣市有感！東部外海20:55發生規模4.8地震 花蓮人無感反被手機警報嚇到

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／曹祐齊意志堅強能扭轉劣勢 葉君璋：找回球速更好

中央社／ 新北24日電
曹祐齊。味全龍提供
曹祐齊。味全龍提供

中職味全龍隊投手曹祐齊今天對富邦悍將先發5局無失分，率隊以2比0搶勝，獲單場MVP；儘管最快僅139公里，但總教練葉君璋稱讚意志力堅強，若球速再恢復至少5公里會更好。

曹祐齊生涯最快球速約149公里，但今年球季球速無法發揮一直都是課題，今天與悍將交手，雖然局局都有危機，但隊友守備很幫忙，總計投5局無失分、最快球速139公里，奪下個人本季第4勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊總教練葉君璋表示，曹祐齊投球心態很成熟，很多次都覺得是危機，可能以22歲的年紀來說會很慌，但不管面對什麼情況，曹祐齊都可以樂觀自信的面對比賽。

至於曹祐齊的球速問題，葉君璋提到，以這樣的球速對戰次數多了之後，對手容易熟悉，如果可以拉回至少5公里甚至回到球速最好的時期，配球就可以更簡單，對戰3輪過後，也還能有一定的壓制力。

葉君璋表示，曹祐齊是有投超過150公里的實力，之前傷後回到場上，也有投到約148公里，目前大概知道今年速度無法發揮的原因，但球季中沒辦法做太多的修正，儘管球速發揮不如預期，但曹祐齊能把球的位置投得不錯，意志力很堅強、心理素質也很好，在不利的狀況下都有辦法扭轉劣勢。

曹祐齊今年出賽間隔時間拉長，他表示，還在適應中，也一直告訴自己要隨時做好準備，只要教練團有需要，隨時都要可以上場，自評今天狀況其實沒有很好，靠隊友守備幫忙，MVP應該要給郭天信。

至於球速問題，曹祐齊提到，剛開季時會很著急想要把球速丟回來，但在球速沒有辦法恢復的狀況下，「沒有球速，有沒有球速的丟法，想辦法拿出最好的表現」，但當然希望球速可以恢復，季後也會想辦法調整，希望把最基本的球速找回來。

球速 曹祐齊 葉君璋

延伸閱讀

中職／曹祐齊好投助龍勝 郭天信美技讓人想起林哲瑄

中職／龍隊新洋投除非很差否則會留 葉總淘汰誰「心裡有譜」

中職／徐若熙被蚊蟲咬成蜂窩性組織炎 近兩周先發先取消

中職／龍隊下放王維中休息調整 葉總：狀況比之前好很多

相關新聞

中職／林岳平談洋將大限3選2 獅若不順恐怕要打季後賽首輪

中華職棒「831洋將大限」倒數1周，統一獅隊新洋投奧德銳今天在桃園棒球場初登板，先發對決樂天桃猿隊，獅隊將在大限前從布雷...

中職／42歲陳鏞基身體疲勞休3天有效 關鍵兩分砲助獅贏球

統一獅隊42歲老將陳鏞基休3天再出賽，今天對樂天桃猿隊之戰3局上轟出兩分砲，幫助獅隊擴大領先優勢，關鍵一擊成致勝關鍵，獅...

中職／魔鷹第24轟帶動雄鷹逆轉秀 林家鋐3支長打KO兄弟

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋23996名球迷前上演逆轉秀，8局上洋砲魔鷹陽春砲追平比數，林家鋐關鍵三壘打攻下兩分打點，成為...

威廉波特少棒／中華小將明爭總冠軍 教練：先發非林晉擇莫屬

中華小將明天將在威廉波特世界少棒錦標賽出戰美國組冠軍，爭取睽違已久的總冠軍。代表亞太區出戰的台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男自信表示，無須管對手，投手輪值先發非林晉擇莫屬，另兩投手待命中繼救援，這是最

中職／悍將無人出局滿壘未能破蛋 近兩戰只得3分對龍2連敗

8局下無人出局攻占滿壘，富邦悍將隊就是無法破蛋，今天在新莊棒球場又以0：2不敵味全龍隊，3連戰後兩戰加起來只得1分，吞下...

中職／曹祐齊意志堅強能扭轉劣勢 葉君璋：找回球速更好

中職味全龍隊投手曹祐齊今天對富邦悍將先發5局無失分，率隊以2比0搶勝，獲單場MVP；儘管最快僅139公里，但總教練葉君璋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。