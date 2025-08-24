中職／曹祐齊意志堅強能扭轉劣勢 葉君璋：找回球速更好

中職味全龍隊投手曹祐齊今天對富邦悍將先發5局無失分，率隊以2比0搶勝，獲單場MVP；儘管最快僅139公里，但總教練葉君璋稱讚意志力堅強，若球速再恢復至少5公里會更好。

曹祐齊生涯最快球速約149公里，但今年球季球速無法發揮一直都是課題，今天與悍將交手，雖然局局都有危機，但隊友守備很幫忙，總計投5局無失分、最快球速139公里，奪下個人本季第4勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊總教練葉君璋表示，曹祐齊投球心態很成熟，很多次都覺得是危機，可能以22歲的年紀來說會很慌，但不管面對什麼情況，曹祐齊都可以樂觀自信的面對比賽。

至於曹祐齊的球速問題，葉君璋提到，以這樣的球速對戰次數多了之後，對手容易熟悉，如果可以拉回至少5公里甚至回到球速最好的時期，配球就可以更簡單，對戰3輪過後，也還能有一定的壓制力。

葉君璋表示，曹祐齊是有投超過150公里的實力，之前傷後回到場上，也有投到約148公里，目前大概知道今年速度無法發揮的原因，但球季中沒辦法做太多的修正，儘管球速發揮不如預期，但曹祐齊能把球的位置投得不錯，意志力很堅強、心理素質也很好，在不利的狀況下都有辦法扭轉劣勢。

曹祐齊今年出賽間隔時間拉長，他表示，還在適應中，也一直告訴自己要隨時做好準備，只要教練團有需要，隨時都要可以上場，自評今天狀況其實沒有很好，靠隊友守備幫忙，MVP應該要給郭天信。

至於球速問題，曹祐齊提到，剛開季時會很著急想要把球速丟回來，但在球速沒有辦法恢復的狀況下，「沒有球速，有沒有球速的丟法，想辦法拿出最好的表現」，但當然希望球速可以恢復，季後也會想辦法調整，希望把最基本的球速找回來。