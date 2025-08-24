聽新聞
中職／刷新獅隊全壘打紀錄有感 陳鏞基形容現在是「傑憲世代」
統一獅隊作客桃園棒球場，42歲老將陳鏞基對樂天桃猿隊3連戰前兩戰休兵，今天3局上從猿隊先發投手林子崴的手中轟出關鍵兩分砲，成為獅隊8：2贏球大功臣，賽後談到休3天是否有幫助的問題，他說：「看起來是，也沒想太多，就是把最好的一面展現出來。」
獅隊3局上攻下4分奠定勝基，陳鏞基本季第5轟拉大領先差距，第3次獲選單場MVP；這是陳鏞基生涯136支全壘打，超前味全龍隊陳子豪1支，獨居中職史上第12，也刷新獅隊球員最多全壘打紀錄。
陳鏞基表示，身體疲勞、調整狀況都是課題，教練團給了很多空間，球隊最近3連敗（賽前）造成士氣有點低落，但比賽仍要進行，希望藉由自己的表現拉抬士氣。
獅隊3局上靠陳傑憲內野滾地球攻下第1分，林佳緯二壘打再下一城，接著陳鏞基轟出兩分砲，他說：「悶熱的天氣消耗體力很大，當時只想把二壘跑者送回來，沒想到是全壘打，沒刻意追求什麼東西，最大目標是團體，個人紀錄放一邊。」
林智勝、胡金龍將在季後退休，陳鏞基強調現在是「傑憲世代」，自己的角色就是幫助年輕選手，希望他們提升實力。
