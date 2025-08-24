快訊

10縣市有感！東部外海20:55發生規模4.8地震 花蓮人無感反被手機警報嚇到

中職／刷新獅隊全壘打紀錄有感 陳鏞基形容現在是「傑憲世代」

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
陳鏞基。統一獅提供
統一獅隊作客桃園棒球場，42歲老將陳鏞基樂天桃猿隊3連戰前兩戰休兵，今天3局上從猿隊先發投手林子崴的手中轟出關鍵兩分砲，成為獅隊8：2贏球大功臣，賽後談到休3天是否有幫助的問題，他說：「看起來是，也沒想太多，就是把最好的一面展現出來。」

獅隊3局上攻下4分奠定勝基，陳鏞基本季第5轟拉大領先差距，第3次獲選單場MVP；這是陳鏞基生涯136支全壘打，超前味全龍隊陳子豪1支，獨居中職史上第12，也刷新獅隊球員最多全壘打紀錄。

陳鏞基表示，身體疲勞、調整狀況都是課題，教練團給了很多空間，球隊最近3連敗（賽前）造成士氣有點低落，但比賽仍要進行，希望藉由自己的表現拉抬士氣。

獅隊3局上靠陳傑憲內野滾地球攻下第1分，林佳緯二壘打再下一城，接著陳鏞基轟出兩分砲，他說：「悶熱的天氣消耗體力很大，當時只想把二壘跑者送回來，沒想到是全壘打，沒刻意追求什麼東西，最大目標是團體，個人紀錄放一邊。」

林智勝、胡金龍將在季後退休，陳鏞基強調現在是「傑憲世代」，自己的角色就是幫助年輕選手，希望他們提升實力。

陳鏞基本季第5轟幫助獅隊終止3連敗，賽後頗有感觸。記者藍宗標／攝影
陳鏞基本季第5轟幫助獅隊終止3連敗，賽後頗有感觸。記者藍宗標／攝影

陳鏞基 樂天桃猿

