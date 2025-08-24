中職／曹祐齊好投助龍勝 郭天信美技讓人想起林哲瑄

中職味全龍隊今天靠著先發投手曹祐齊5局無失分好投，郭天信外野守備美技相挺，以2比0擊敗富邦悍將，獲近期2連勝。龍隊總教練葉君璋稱讚，郭天信的美技身手讓人想到林哲瑄。

龍隊作客新莊棒球場與悍將隊交手，由投手曹祐齊先發，曹祐齊首局有危機，被林岳谷敲出二壘打，四壞保送張育成，接著再被張進德敲出安打，但守備幫忙，郭天信長傳助殺，讓林岳谷在本壘出局、擋住失分。

曹祐齊2到5局雖然都有被敲出安打，但沒有失分，總計用72球投5局，被敲出6支安打，投出3次三振、2次四壞保送，無失分，贏得個人本季第4勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊3局上靠著石翔宇內野安打、郭天信安打推進，李凱威敲安送回1分，4局上再靠著陳子豪、蔣少宏、曾聖安接連安打，再添1分保險分。

郭天信除了1局有長傳助殺美技，4局下壘上有人，悍將蔡佳諺敲出中左外野方向深遠飛球，郭天信空中躍起伸長手美技接殺，替龍隊守住可能的失分，雖然摔落地後一度扶著腰表情痛苦，但最後仍打完全場。

葉君璋被問起郭天信的美技表示：「打出去就覺得是安打。」他提到，那球除了郭天信外，應該只有林哲瑄可以接到。他也提及，中職的外野手素質有提升，不僅是郭天信，近期常常都可以看到精彩美技。

曹祐齊獲選單場MVP，但他表示，今天狀況並不好，都是靠隊友守備幫忙，「今天MVP應該是天信」，如果4局那球沒有接到，比賽變數很大，郭天信的守備真的給了很大的幫助。