中職／奧德銳初登板為獅穩定開局 餅總肯定新洋投很有一套

中華職棒「831洋將大限」進入倒數階段，統一獅隊新洋投奧德銳今天初登板，對樂天桃猿隊先發4局無失分，獅隊總教練林岳平賽後表示，奧德銳給球隊穩定開局，達到投球任務。

獅隊月底將在布雷克、蒙德茲、奧德銳3選2，迎接下半季最後階段和季後賽，奧德銳在洋將大限前還有1次先發機會，「餅總」林岳平說：「希望他準備到5局。」

奧德銳今天用60球完成4局任務，其中33顆好球，被安打、三振、保送各2，一路封鎖猿隊攻勢，幫助獅隊8：2獲勝，避掉3連戰遭清盤。

林岳平表示，奧德銳來台前已經兩周未出賽，今天本來就設定65到70球左右，他也投出乾淨4局，有辦法壓制猿隊代表投球很有一套。