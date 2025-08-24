快訊

10縣市有感！東部外海20:55發生規模4.8地震 花蓮人無感反被手機警報嚇到

中職／奧德銳初登板為獅穩定開局 餅總肯定新洋投很有一套

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
奧德銳。統一獅提供

中華職棒「831洋將大限」進入倒數階段，統一獅隊新洋投奧德銳今天初登板，對樂天桃猿隊先發4局無失分，獅隊總教練林岳平賽後表示，奧德銳給球隊穩定開局，達到投球任務。

獅隊月底將在布雷克、蒙德茲、奧德銳3選2，迎接下半季最後階段和季後賽，奧德銳在洋將大限前還有1次先發機會，「餅總」林岳平說：「希望他準備到5局。」

奧德銳今天用60球完成4局任務，其中33顆好球，被安打、三振、保送各2，一路封鎖猿隊攻勢，幫助獅隊8：2獲勝，避掉3連戰遭清盤。

林岳平表示，奧德銳來台前已經兩周未出賽，今天本來就設定65到70球左右，他也投出乾淨4局，有辦法壓制猿隊代表投球很有一套。

相關新聞

中職／林岳平談洋將大限3選2 獅若不順恐怕要打季後賽首輪

中華職棒「831洋將大限」倒數1周，統一獅隊新洋投奧德銳今天在桃園棒球場初登板，先發對決樂天桃猿隊，獅隊將在大限前從布雷...

中職／42歲陳鏞基身體疲勞休3天有效 關鍵兩分砲助獅贏球

統一獅隊42歲老將陳鏞基休3天再出賽，今天對樂天桃猿隊之戰3局上轟出兩分砲，幫助獅隊擴大領先優勢，關鍵一擊成致勝關鍵，獅...

中職／魔鷹第24轟帶動雄鷹逆轉秀 林家鋐3支長打KO兄弟

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋23996名球迷前上演逆轉秀，8局上洋砲魔鷹陽春砲追平比數，林家鋐關鍵三壘打攻下兩分打點，成為...

威廉波特少棒／中華小將明爭總冠軍 教練：先發非林晉擇莫屬

中華小將明天將在威廉波特世界少棒錦標賽出戰美國組冠軍，爭取睽違已久的總冠軍。代表亞太區出戰的台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男自信表示，無須管對手，投手輪值先發非林晉擇莫屬，另兩投手待命中繼救援，這是最

中職／悍將無人出局滿壘未能破蛋 近兩戰只得3分對龍2連敗

8局下無人出局攻占滿壘，富邦悍將隊就是無法破蛋，今天在新莊棒球場又以0：2不敵味全龍隊，3連戰後兩戰加起來只得1分，吞下...

中職／曹祐齊意志堅強能扭轉劣勢 葉君璋：找回球速更好

中職味全龍隊投手曹祐齊今天對富邦悍將先發5局無失分，率隊以2比0搶勝，獲單場MVP；儘管最快僅139公里，但總教練葉君璋...

