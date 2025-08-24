中職／42歲陳鏞基身體疲勞休3天有效 關鍵兩分砲助獅贏球

統一獅隊42歲老將陳鏞基休3天再出賽，今天對樂天桃猿隊之戰3局上轟出兩分砲，幫助獅隊擴大領先優勢，關鍵一擊成致勝關鍵，獅隊終場以8：2獲勝，不但避開桃園棒球場3連戰遭橫掃，也終止3連敗，陳鏞基獲選單場MVP。

獅隊總教練林岳平賽前透露，陳鏞基因為身體疲勞，3連戰前兩場未出賽；他今天重返先發陣容，扛起第3棒重任，4打數2安打、攻下兩分打點，成為贏球大功臣。

獅隊打線面對猿隊先發投手林子崴，3局上展開首波攻勢，潘傑楷靠內野失誤上壘，林岱安揮出安打，再靠陳傑憲內野滾地球攻下第1分，林佳緯二壘打再下一城，接著陳鏞基轟出兩分砲，本季第5支、生涯136支全壘打出爐，拉大成4：0領先。

獅隊4局上攻勢再起，蘇智傑、林祖傑連續安打，再靠林岱安二壘打攻下兩分，比數變成6：0。

獅隊新洋投奧德銳來台初登板，用60球完成4局任務退場，被安打、三振、保送各2，猿隊無法從他的手中得分，直到6局下面對獅隊第3任投手吳承諭，才靠成晉、林智平、林泓育連續安打攻占滿壘，以及林承飛雙殺打攻下第1分。

林子崴只投4.2局，被揮出8支安打、失6分（2分自責），中繼投手曾仁和也無法壓制獅隊，8局上潘傑楷、林泓弦、陳傑憲都揮出安打，再攻下兩分，林子崴吞下本季首敗。

獅隊全場出現14支安打，猿隊只有6支，8局下再攻下1分無力挽回戰局，終止2連勝。