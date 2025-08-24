快訊

遠傳秀數據指「災難漫遊」連線被擋 中華電信發聲回應了

南湖大橋上追撞多元計程車起火！機車慘燒成廢鐵 1男1女送醫急救

中職／那瑪夏初登板5局失3分 洪總：前2局虎虎生風

中央社／ 台北24日電
中華職棒24日在台北大巨蛋進行台鋼雄鷹隊與中信兄弟隊賽事，台鋼推出擁有大聯盟資歷的那瑪夏（Dinelson Lamet Hernandez）（圖）擔任先發投手。中央社
中華職棒24日在台北大巨蛋進行台鋼雄鷹隊與中信兄弟隊賽事，台鋼推出擁有大聯盟資歷的那瑪夏（Dinelson Lamet Hernandez）（圖）擔任先發投手。中央社

中職台鋼雄鷹今天「開箱」新洋投那瑪夏，投5局失3分，最終雄鷹8比4獲勝；教頭洪一中表示，前2局那瑪夏虎虎生風，但第3局控球還要注意，可能是想要有表現，反而投太閃。

那瑪夏（Dinelson Lamet）今天中職生涯初登板，在台北大巨蛋面對中信兄弟，總計用89球投5局，被敲出5支安打，出現3次四壞球保送，送出6次三振，失掉3分，最後由第2任投手伍祐城奪下本季第3勝。

談到那瑪夏中職初登板表現，賽後雄鷹總教練洪一中表示，「在第1、第2局感覺虎虎生風，可以虐殺中職，但第3局投手教練有提醒要注意控球，可能是還沒有適應、不了解中職打者，壞球投有點多。」

那瑪夏在前2局僅投了20球，但第3局就投了38球，洪一中認為，「可能是他第一次先發，想要先有好表現，反而投得太閃，以他的球威如果投得進去，應該是沒有問題。」

那瑪夏則表示，今天初登板是新的體驗，第一次在亞洲投球感覺很好，不過他提到，由於已經1個月沒有面對打者，還在找實戰感覺；談到中職打者，那瑪夏說：「都是很棒的打者，要把自己的投球執行好，才有辦法解決他們」。

兄弟先發投手魏碩成則是用94球球投5局，被敲4支安打，投3次保送、4次三振，失2分含1責失分；最後投0.1局失4分（3責失）的呂彥青吞敗投。

中職 洪一中

延伸閱讀

中職／魔鷹第24轟帶動雄鷹逆轉秀 林家鋐3支長打KO兄弟

中職／雄鷹在大巨蛋戰績不佳 洪一中：就是技不如人

中職／雄鷹如何茁壯？洪總化身嚴父提出「石頭論」

中職／「抗議是總教練責任」洪總談與裁判互動醍醐味

相關新聞

中職／林岳平談洋將大限3選2 獅若不順恐怕要打季後賽首輪

中華職棒「831洋將大限」倒數1周，統一獅隊新洋投奧德銳今天在桃園棒球場初登板，先發對決樂天桃猿隊，獅隊將在大限前從布雷...

威廉波特少棒／中華小將明爭總冠軍 教練：先發非林晉擇莫屬

中華小將明天將在威廉波特世界少棒錦標賽出戰美國組冠軍，爭取睽違已久的總冠軍。代表亞太區出戰的台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男自信表示，無須管對手，投手輪值先發非林晉擇莫屬，另兩投手待命中繼救援，這是最

中職／那瑪夏初登板5局失3分 洪總：前2局虎虎生風

中職台鋼雄鷹今天「開箱」新洋投那瑪夏，投5局失3分，最終雄鷹8比4獲勝；教頭洪一中表示，前2局那瑪夏虎虎生風，但第3局控...

中職／魔鷹第24轟帶動雄鷹逆轉秀 林家鋐3支長打KO兄弟

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋23996名球迷前上演逆轉秀，8局上洋砲魔鷹陽春砲追平比數，林家鋐關鍵三壘打攻下兩分打點，成為...

日職／陳睦衡二軍中繼投3.1局失1分 飆速152公里

旅日歐力士猛牛隊19歲投手陳睦衡今天二軍中繼登板，投3.1局失1分，飆速152公里，球隊終場以1比5吞敗，陳睦衡無關勝敗

中職／秋山拓巳狂喝珍奶 難忘與林威助同登「英雄訪問」

中職富邦悍將今天邀請日職阪神虎隊退役球員秋山拓巳開球，秋山拓巳難忘現役時期曾與林威助一同上「英雄訪問」舞台，也自曝太期待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。