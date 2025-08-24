中職／那瑪夏初登板5局失3分 洪總：前2局虎虎生風

中職台鋼雄鷹今天「開箱」新洋投那瑪夏，投5局失3分，最終雄鷹8比4獲勝；教頭洪一中表示，前2局那瑪夏虎虎生風，但第3局控球還要注意，可能是想要有表現，反而投太閃。

那瑪夏（Dinelson Lamet）今天中職生涯初登板，在台北大巨蛋面對中信兄弟，總計用89球投5局，被敲出5支安打，出現3次四壞球保送，送出6次三振，失掉3分，最後由第2任投手伍祐城奪下本季第3勝。

談到那瑪夏中職初登板表現，賽後雄鷹總教練洪一中表示，「在第1、第2局感覺虎虎生風，可以虐殺中職，但第3局投手教練有提醒要注意控球，可能是還沒有適應、不了解中職打者，壞球投有點多。」

那瑪夏在前2局僅投了20球，但第3局就投了38球，洪一中認為，「可能是他第一次先發，想要先有好表現，反而投得太閃，以他的球威如果投得進去，應該是沒有問題。」

那瑪夏則表示，今天初登板是新的體驗，第一次在亞洲投球感覺很好，不過他提到，由於已經1個月沒有面對打者，還在找實戰感覺；談到中職打者，那瑪夏說：「都是很棒的打者，要把自己的投球執行好，才有辦法解決他們」。

兄弟先發投手魏碩成則是用94球球投5局，被敲4支安打，投3次保送、4次三振，失2分含1責失分；最後投0.1局失4分（3責失）的呂彥青吞敗投。