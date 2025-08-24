圖輯／中職台鋼力退兄弟 林家鋐獲單場MVP
台鋼雄鷹今天在台北大巨蛋客場與中信兄弟進行三連戰的最終戰，前兩戰輸球的雄鷹，靠著第七棒林家鋐五打數三支安打的猛打賞，以及第四棒魔鷹ㄧ記陽春砲、二壘安打，跑回兩分的優異表現，終場以8比4取勝，避免三連戰被橫掃。
敲出致勝安打且連續六場擊出安打的林家鋐，本季首度獲選單場最有價值球員，而此役開轟的魔鷹則擊出本季第二十五發全壘打。贏球的台鋼雄鷹中止在大巨蛋的四連敗，也中斷客場五連敗。
