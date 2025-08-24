快訊

遠傳秀數據指「災難漫遊」連線被擋 中華電信發聲回應了

南湖大橋上追撞多元計程車起火！機車慘燒成廢鐵 1男1女送醫急救

圖輯／中職台鋼力退兄弟 林家鋐獲單場MVP

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
中信兄弟先發投手魏碩成（左）一局上，因身體不適投出三次保送，失一分，投手教練王建民趨前關心。記者侯永全／攝影
中信兄弟先發投手魏碩成（左）一局上，因身體不適投出三次保送，失一分，投手教練王建民趨前關心。記者侯永全／攝影

台鋼雄鷹今天在台北大巨蛋客場與中信兄弟進行三連戰的最終戰，前兩戰輸球的雄鷹，靠著第七棒林家鋐五打數三支安打的猛打賞，以及第四棒魔鷹ㄧ記陽春砲、二壘安打，跑回兩分的優異表現，終場以8比4取勝，避免三連戰被橫掃。

敲出致勝安打且連續六場擊出安打的林家鋐，本季首度獲選單場最有價值球員，而此役開轟的魔鷹則擊出本季第二十五發全壘打。贏球的台鋼雄鷹中止在大巨蛋的四連敗，也中斷客場五連敗。

台鋼雄鷹魔鷹（中）擊出二壘安打，遭二壘審判定出局，魔鷹面露驚訝表情，兩人身高差形成有趣對比，隨後經電視輔助判決為誤判。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹魔鷹（中）擊出二壘安打，遭二壘審判定出局，魔鷹面露驚訝表情，兩人身高差形成有趣對比，隨後經電視輔助判決為誤判。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹以8比4擊敗中信兄弟，賽後球員相互擊掌慶賀。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹以8比4擊敗中信兄弟，賽後球員相互擊掌慶賀。記者侯永全／攝影
中信兄弟啦啦隊在大巨蛋主場賽前表演。記者侯永全／攝影
中信兄弟啦啦隊在大巨蛋主場賽前表演。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹林家鋐三安貢獻三分打點，本季首度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹林家鋐三安貢獻三分打點，本季首度獲選單場最有價值球員。記者侯永全／攝影
雄鷹先發投手那瑪夏中職生涯初登板，先發主投五局，被敲五安打失三分，無關勝敗。記者侯永全／攝影
雄鷹先發投手那瑪夏中職生涯初登板，先發主投五局，被敲五安打失三分，無關勝敗。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹魔鷹擊出陽春砲在內的兩支安打，有一分打點，跑回兩分。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹魔鷹擊出陽春砲在內的兩支安打，有一分打點，跑回兩分。記者侯永全／攝影

魔鷹 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／魔鷹第24轟帶動雄鷹逆轉秀 林家鋐3支長打KO兄弟

中職／秋山拓巳狂喝珍奶 難忘與林威助同登「英雄訪問」

中職／郭泰源、陳金鋒祝福林智勝退休 悍將送上行動卡拉OK

中職／桃園告別秀獲贈高爾夫球包 胡金龍笑說當爸爸後什麼都缺

相關新聞

中職／林岳平談洋將大限3選2 獅若不順恐怕要打季後賽首輪

中華職棒「831洋將大限」倒數1周，統一獅隊新洋投奧德銳今天在桃園棒球場初登板，先發對決樂天桃猿隊，獅隊將在大限前從布雷...

中職／42歲陳鏞基身體疲勞休3天有效 關鍵兩分砲助獅贏球

統一獅隊42歲老將陳鏞基休3天再出賽，今天對樂天桃猿隊之戰3局上轟出兩分砲，幫助獅隊擴大領先優勢，關鍵一擊成致勝關鍵，獅...

中職／魔鷹第24轟帶動雄鷹逆轉秀 林家鋐3支長打KO兄弟

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋23996名球迷前上演逆轉秀，8局上洋砲魔鷹陽春砲追平比數，林家鋐關鍵三壘打攻下兩分打點，成為...

威廉波特少棒／中華小將明爭總冠軍 教練：先發非林晉擇莫屬

中華小將明天將在威廉波特世界少棒錦標賽出戰美國組冠軍，爭取睽違已久的總冠軍。代表亞太區出戰的台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男自信表示，無須管對手，投手輪值先發非林晉擇莫屬，另兩投手待命中繼救援，這是最

中職／那瑪夏初登板5局失3分 洪總：前2局虎虎生風

中職台鋼雄鷹今天「開箱」新洋投那瑪夏，投5局失3分，最終雄鷹8比4獲勝；教頭洪一中表示，前2局那瑪夏虎虎生風，但第3局控...

日職／陳睦衡二軍中繼投3.1局失1分 飆速152公里

旅日歐力士猛牛隊19歲投手陳睦衡今天二軍中繼登板，投3.1局失1分，飆速152公里，球隊終場以1比5吞敗，陳睦衡無關勝敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。