中職／魔鷹第24轟帶動雄鷹逆轉秀 林家鋐3支長打KO兄弟

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋23996名球迷前上演逆轉秀，8局上洋砲魔鷹陽春砲追平比數，林家鋐關鍵三壘打攻下兩分打點，成為致勝一擊，終場以8：4獲勝，不但逃過3連戰遭橫掃、終止對戰3連敗，也讓兄弟中斷最近3連勝。

雄鷹打完前7局2：3落後，8局上面對兄弟左投呂彥青，首名打者魔鷹第1球就出棒，轟出右外野方向全壘打，本季第24轟出爐，穩居中職全壘打王。

呂彥青狀況不穩，接著投出保送，因內野失誤被攻占一、二壘，再被林家鋐揮出三壘打，雙方局勢此改變，顏郁軒追加二壘打再下一城，這半局攻下4分奠定勝基。

雄鷹9局上再靠魔鷹、曾昱磬、林家鋐接連3支二壘打攻下兩分，終場以4分之差獲勝，終止大巨蛋4連敗；林家鋐5打數3安打、攻下3分打點，3安都是長打（兩支二壘打、1支三壘打），本季首次獲選單場MVP。

魔鷹除了全壘打數領先，此役5打數2安打後，打擊率從3成11升至3成13仍居打擊王，打點64分排名第2。

雄鷹中繼投手伍祐城投兩局，未被安打、未失分，獲得本季第3勝；呂彥青只投0.1局，面對7名打者被揮出4支安打、保送1次，失4分（3分自責）吞下第3敗。