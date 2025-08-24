日職／陳睦衡二軍中繼投3.1局失1分 飆速152公里

快訊

中央社／ 新北24日電
陳睦衡。擷圖自X(資料照)

旅日歐力士猛牛隊19歲投手陳睦衡今天二軍中繼登板，投3.1局失1分，飆速152公里，球隊終場以1比5吞敗，陳睦衡無關勝敗。

日職二軍例行賽歐力士隊與福岡軟銀鷹隊交手，兩隊2局打完歐力士隊1比0領先，陳睦衡3局上接替登板，1人出局後連續被藤野惠音、大友宗、山下恭吾接連敲出安打攻占滿壘，但及時回穩，先投出三振、再讓打者敲出游擊方向滾地球出局，穩守不失分。

陳睦衡4局面對首名打者先投出觸身球保送，接著讓打者敲出二壘方向滾地球抓到第1個出局數，再連飆2次三振，5局上再讓對手3上3下。

陳睦衡6局續投再遇到危機，1人出局後投出四壞保送，接著被石塚綜一郎敲出安打，再保送秋廣優人，讓對手再度攻占滿壘退場，接替投手被敲出安打失分，這1分要算在陳睦衡身上。

陳睦衡總計用82球投3.1局，被敲出4支安打，投出4次三振、3次四死球保送，失掉1分責失分，最快球速152公里；球隊吞敗、陳睦衡無關勝敗，賽後防禦率1.74。

