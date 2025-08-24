中職／秋山拓巳狂喝珍奶 難忘與林威助同登「英雄訪問」

快訊

中央社／ 新北24日電
中華職棒富邦悍將24日邀請日職阪神虎隊退役球員秋山拓巳（中）開球，稱讚新莊棒球場很漂亮，首度來台的他也分享，太期待台灣珍珠奶茶，珍珠料多還不小心嗆到。富邦悍將提供
中職富邦悍將今天邀請日職阪神虎隊退役球員秋山拓巳開球，秋山拓巳難忘現役時期曾與林威助一同上「英雄訪問」舞台，也自曝太期待台灣珍珠奶茶，台灣珍珠料多還不小心嗆到。

悍將與日本職棒阪神虎隊聯名「虎道同盟」主題日，今天邀請秋山拓巳到新莊棒球場開球，秋山拓巳效力阪神虎有15年資歷，優異的控球讓他有「精密機械」之稱，他在去年球季引退。

秋山拓巳開球前受訪表示，昨天就有到場看比賽，新莊棒球場很漂亮，加上球迷賣力的替球員加油，感覺在投手丘上可以獲得很多的勇氣，在這裡打球應該可以很享受。

秋山拓巳接著分享，首度到台灣，非常期待可以喝道正宗的珍珠奶茶，因為太好喝，不小心喝太多、還不小心嗆到，他還提到，在日本珍珠奶茶的「珍珠」只會有一點點，台灣珍珠給的很大方，將近半杯都是料。

悍將副領隊林威助效力阪神虎隊期間也有遇過秋山拓巳，秋山拓巳難忘有次勝投、林威助打全壘打，兩人一同上「英雄訪問」舞台，也提到將近12、13年沒有見面，林威助還是一樣都沒變、看起來很年輕。

秋山拓巳今天上與也有和鳥谷敬、林威助一同出席「築夢未來、棒球試訓活動」，秋山拓巳負責指導投手，他也提到台灣球員身材很好，有些球員投球動作很好、期待未來發展。

被問起有沒有機會到台灣短期客座，秋山拓巳看著站在一旁的林威助說，在日本的文化，學長說的話一定要聽，「只要學長找，就一定會來。」

