中職／郭泰源、陳金鋒祝福林智勝退休 悍將送上行動卡拉OK

富邦悍將隊今天繼續在新莊棒球場對決味全龍隊，進行3連戰最後一戰，也是「大師兄」林智勝引退賽前最後一次在新莊球場亮相，悍將球團特別贈送行動卡拉OK，祝他退休後的生活一切順利。

悍將、龍隊賽前，曾在中華隊擔任總教練的悍將副領隊郭泰源、 老戰友陳金鋒一起為林智勝獻上祝福，鋒總特別給了大大擁抱，兩隊球員、現場球迷也向這位中職傳奇球星致敬。

林智勝過去在新莊球場出賽222場，打擊率2成87、安打233支、全壘打41支，生涯第1200場出賽