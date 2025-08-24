快訊

中職／郭泰源、陳金鋒祝福林智勝退休 悍將送上行動卡拉OK

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將隊副領隊郭泰源（左起）、林智勝、悍將總教練陳金鋒賽前合影。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊副領隊郭泰源（左起）、林智勝、悍將總教練陳金鋒賽前合影。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天繼續在新莊棒球場對決味全龍隊，進行3連戰最後一戰，也是「大師兄」林智勝引退賽前最後一次在新莊球場亮相，悍將球團特別贈送行動卡拉OK，祝他退休後的生活一切順利。

悍將、龍隊賽前，曾在中華隊擔任總教練的悍將副領隊郭泰源、 老戰友陳金鋒一起為林智勝獻上祝福，鋒總特別給了大大擁抱，兩隊球員、現場球迷也向這位中職傳奇球星致敬。

林智勝過去在新莊球場出賽222場，打擊率2成87、安打233支、全壘打41支，生涯第1200場出賽

和第200、800、1100、1400支安打，以及第250支全壘打都在這裡達成紀錄。

富邦悍將隊副領隊郭泰源（右）祝福林智勝退休。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊副領隊郭泰源（右）祝福林智勝退休。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊副領隊郭泰源（左）祝福林智勝退休。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊副領隊郭泰源（左）祝福林智勝退休。圖／富邦悍將隊提供圖／富邦悍將隊提供
林智勝（左）向中華隊老戰友、悍將總教練陳金鋒（右）致意。圖／富邦悍將隊提供
林智勝（左）向中華隊老戰友、悍將總教練陳金鋒（右）致意。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊副領隊郭泰源（左起）、林智勝、悍將總教練陳金鋒。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊副領隊郭泰源（左起）、林智勝、悍將總教練陳金鋒。圖／富邦悍將隊提供圖／富邦悍將隊提供
悍將總教練陳金鋒（右）擁抱林智勝。圖／富邦悍將隊提供
悍將總教練陳金鋒（右）擁抱林智勝。圖／富邦悍將隊提供

林智勝

